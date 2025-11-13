Nilüfer Ticaret Merkezi, ‘Ticaret OSB’ olmak istiyor

ESRA ÖZARFAT

BURSA - Başta sanayi bölgelerindeki fabrikalar olmak üzere kurum ve kuruluşlara birçok alanda tedarik hizmeti sağlayan, 3 bine yakın firması ve yaklaşık 30 bin kişilik istihdamı ile büyük bir ekonomik potansiyeli barındıran Nilüfer Ticaret Merkezi, ‘Ticaret Organize Sanayi Bölgesi’ statüsüne geçmek istiyor. Nilüfer Ticaret Merkezi İş İnsanları Derneği’nin (NİLTİMDER) dernek merkezi açılışında konuşan Yönetim Kurulu Başkanı Olgun Şafak Karabiber, Nilüfer Ticaret Merkezi’nin Bursa ekonomisinin en hareketli, en üretken ticaret bölgelerinden biri olduğunu söyledi. Olgun Şafak Karabiber, “Ancak resmi olarak halen iki ayrı mahalle sınırında yer aldığı için; altyapı, güvenlik, otopark, ulaşım ve çevre düzenlemesi gibi birçok konuda koordinasyon güçlüğü yaşanmaktadır. Biz NİLTİMDER olarak diyoruz ki: Bu bölge artık resmiyette de bir “Ticaret Organize Sanayi Bölgesi” kimliği kazanmalıdır. Böylece hem yönetimsel netlik sağlanacak, hem de kamu yatırımları ve planlamalar daha sağlıklı yürütülecektir. Bu adım, Bursa ekonomisinin geleceği adına büyük bir vizyon olacaktır” dedi.

“NİLTİM’i Türkiye’ye örnek bir merkez haline getirebiliriz”

Karabiber, belediyelerden uygun yer tahsisi yapılması halinde, bölge esnafı olarak kendi imkânlarıyla bölgede çalışan aileler için bir kreş, sağlık ocağı ve ilk müdahale noktası, itfaiye ve karakol noktaları, afet depo merkezi, bölgemizde insanların dinlenebileceği yeşil alanlar, anıt ve sosyal yaşam meydanı kazandırmak istediklerini belirtti. Kamu idareleri, belediyeler ve bölge esnafı ile el ele vererek, Nilüfer Ticaret Merkezi’nin sadece Bursa’nın değil, Türkiye’nin örnek ticaret bölgesi haline geleceğine olan inançlarını dile getiren Olgun Şafak Karabiber, “Bu vizyonun gerçekleşmesi için sayın valiliğimizin ve belediyelerimizin desteği bizim için çok kıymetlidir. Biz NİLTİMDER olarak hazırız, çalışmaya, üretmeye ve bu bölgeyi birlikte büyütmeye kararlıyız” diye konuştu.