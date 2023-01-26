Nilüfer’de 2023 “İkinci Yüzyıl İçin Tasarım Yılı”

Esra Özarfat

BURSA-Her yıl bir tema belirleyerek o çerçevede çalışmalar yapan Nilüfer Belediyesi, “Tarım Yılı”, “Gıda Yılı” ve “İklim Yılı” temalarından sonra 2023 yılını “İkinci Yüzyıl İçin Tasarım” yılı ilan etti. Halkevi binasının bir bölümünü Nilüfer Tasarım Atölyesi olarak düzenleyen Nilüfer Belediyesi, yılın temasının açıklandığı basın toplantısını da bu mekanda gerçekleştirdi.

2023 yılında Nilüfer’in geleceğini Nilüferlilerle birlikte tasarlamak istediklerini kaydeden Başkan Erdem, Nilüfer’i sosyal, ekonomik ve mekânsal olarak dayanıklı hale getirmek için “Tasarım” konusunu farklı boyutlarıyla ele almaya hazırlandıklarını vurguladı.

Tasarım derken sadece mimari, planlama, ürün tasarımı ya da sanatsal bir üretim biçimini değil, süreç ve sistem tasarımını öngördüklerini ifade eden Başkan Erdem, “2023’te doğa ile kentsel sistemleri bütünleştiren, süreci tasarlarken yeni nesil ekonomiler ve beklentileri dikkate alan stratejiler geliştirip, çözümler tasarlamak için çalışacağız. Bütün bunları da yaratıcı bakış açılarıyla ve mutlaka gençlerin katılımıyla yapacağız.

Nilüfer Tasarım Atölyesi, bizim İkinci Yüzyıl İçin Tasarım teması çerçevesinde yapacağımız çalışmaların kuluçka merkezi olarak çalışmalara başladı. Bu toplantıyla birlikte Nilüfer Tasarım Atölyesi’nin açılışını da yapmış oluyoruz. Burada tasarımcılar ile Nilüferlileri katılımcı ve kapsayıcı ortamlarda bir araya getirerek, yenilikçi ve yaratıcı yöntemlerle Nilüfer’in geleceğini birlikte tasarlayıp, sorunların çözümünde ortak hareket etmek istiyoruz. Ve bütün Nilüferlileri de tasarım atölyemize gelerek bu sürece katılmaya çağırıyoruz” dedi.

Beşevler Mahallesi’nde bulunan eski pancar deposunun da yeni bir hikaye ve tasarımla çok işlevli bir tasarım atölyesine dönüştürüldüğünü belirten Başkan Erdem, bu mekânın da 2023 yılı içinde kültür, sanat, spor, tarım gibi tasarımın her alanında faaliyetlerle bir cazibe merkezi haline geleceğini söyledi.

“Bütün bir yıl boyunca kimi zaman okullarda, sokakta, kimi zaman köylerde, tarlada, hasatta çalışmalar yapacağız” diyen Başkan Erdem, köyleri kırsal kalkınma ağının bir parçası yapacak Nilüfer Yeşil Kuşak Projesi’ne Nilüferliler ile birlikte yön vereceklerinin, kentin kıyı köşesini birlikte tasarlayacaklarının altını çizdi.

Başkan Erdem, İkinci Yüzyıl İçin Tasarım Yılı’nda yapılacak çalışmaların şehir plancısı Faruk Göksu danışmanlığında yürütüleceğini de sözlerine ekledi. Göksu da, Tasarım Atölyesi’nde yaşama dokunan projeler ortaya çıkacağını, yaşanan sorunlara gençlerin, kadınların gözüyle bakarak, katılımcı bir anlayışla çözümler üretileceğini ifade etti.

10 temel proje ve 3 kavramla yola çıktıklarını söyleyen Göksu, “Tasarım Atölyesi’nde geçler, çocuklar, kadınlar, yani Nilüferliler buluşacak. Dönem, bir takım süreçleri yeniden tasarlama zamanı. Bilinenleri, yaşanan sorunları gençlerin ve kadınların gözüyle keşfedeceğiz. Bu sorunların çözümüne ilişkin bir takım süreçler ve sistemler tasarlayacağız. Burada, yaşama dokunan projeler ortaya çıkacak. Mahallenizde kötü bir kıyı köşe olduğu zaman, bunu mahalleliyle birlikte tasarımcılar buluşarak yapacak” dedi.