Nilüfer’de dönüşüm Barış Mahallesi’nden başlayacak

ESRA ÖZARFAT / BURSA

Nilüfer Belediyesi, kentsel dönüşüm sürecinde yeni bir dönemi başlatıyor. Belediyenin doğrudan sorumluluk üstlendiği, planlama, uzlaşma ve uygulama süreçlerinin tek merkezden yürütüleceği yeni kentsel dönüşüm modeli ilk kez Barış Mahallesi’nde uygulanacak. Modelle birlikte dönüşüm sürecinde yaşanan yarım kalan projelerin ve mağduriyetlerin önüne geçilmesi hedefleniyor. Nilüfer İlçe Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi’nde düzenlenen toplantıda konuşan Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, dönüşüm anlayışlarının “hızlı değil, yarım kalmayan ve güvenli” projeler üzerine kurulu olduğunu vurguladı. Nilüfer Belediye Meclisi’nin Kasım 2025’te oybirliğiyle aldığı kararla Barış Mahallesi’nde 1,17 hektar, Esentepe Mahallesi’nde ise 10,22 hektar olmak üzere toplam 11,39 hektarlık alan “Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alanı” ilan edildi. Bursa Büyükşehir Belediyesi’nden alınan yetki devriyle yürütülecek uygulama, Nilüfer Belediyesi tarihinde bölgesel ölçekte hayata geçirilecek ilk kentsel dönüşüm çalışması olacak.

Nilüfer’de 26 bölge riskli

Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin kentsel dönüşüm strateji belgesi kapsamında Nilüfer genelinde 26 riskli bölge tespit edildi. Risk düzeyi, zemin yapısı ve uygulanabilirlik kriterlerine göre yapılan önceliklendirme sonucunda dönüşümün ilk etapta Barış Mahallesi ile İhsaniye–Esentepe–Karaman hattında başlatılması planlanıyor. Nilüfer Belediyesi, dönüşüm sürecini yürütmek üzere Nilkent Kentsel Dönüşüm A.Ş.’yi kurdu. Belediye bünyesinde Kentsel Tasarım Müdürlüğü ve Kentsel Dönüşüm Bürosu da faaliyete geçirildi. Böylece uzlaşma görüşmeleri, sözleşmeler, inşaat süreci ve denetimler belediye koordinasyonunda yürütülecek.

Lojistik merkez planlanıyor

Olası bir Marmara depreminde Bursa’nın ilk günlerde yeterli destek alamayabileceğine dikkat çeken Başkan Özdemir, Başköy’de 300 dönümlük hazine arazisi üzerinde bir deprem lojistik merkezi kurulması için de girişimde bulunduklarını açıkladı. Merkezde arama-kurtarma ekipmanları, gıda stokları, geçici barınma alanları ve iş makineleri parkının yer alması planlanıyor.