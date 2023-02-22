Nilüfer'de işyerlerine ‘akademik’ denetim yapılacak

ALİ ŞAHİN/BURSA



Kahramanmaraş’ta yaşanan deprem felaketinin ardından yaşanan kaygıları gidermek adına Nilüfer Belediyesi önemli bir adım attı. Nilüfer bölgesindeki ticari işletmelerin içinde yer alan taşıyıcı sistem elemanlarının kontrolü amacıyla TMMOB Mimarlar Odası Bursa Şubesi ve İnşaat Mühendisleri Odası Bursa Şubesi ile Nilüfer Belediyesi arasında iş birliği protokolü imzaladı.



Protokol kapsamında Nilüfer’de 70 metrekarenin üzerindeki 3 bin 400 ticari işletmenin içinde yer alan taşıyıcı sistem elemanlarının yerinde olup olmadığı ve varsa taşıyıcı sistem tahribatlarının gözlemsel tespiti yapılacak. Çalışma kapsamında ilk olarak Bursa Uludağ Üniversitesi’nden hocaların da yer alacağı bir komisyon kurulacak ve sahada çalışacak ekiplere eğitim verilecek. En az bir mimar ve bir mühendisin yer alacağı saha ekipleri, denetimde elde ettikleri verileri bu komisyona aktaracak. Komisyon da, bu bilgileri raporlayarak Nilüfer Belediyesi ile paylaşacak. Nilüfer Belediyesi de, taşıyıcı sisteminde sorun olan mülklere tebligat yapacak.

“Kapsam daha da genişleyecek”

Çalışmanın ilk olarak ticari işletmelerin yoğun olduğu Beşevler ve İhsaniye mahallelerinde başlayacağını belirten Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, bu çalışmanın ilk aşama olduğunu ve devamının geleceğini belirterek, “Bütün Nilüfer’de yapılacak bu çalışmanın ikinci etabında kapsamını daha da genişleteceğiz. Diğer bütün alanlarla ilgili yapılacak çalışmalar da kapsam içine girecek. Nilüfer’in bütün envanterini daha detaylı şekilde çıkaracağız. Her mahalleye girilerek, gözlemsel olarak bakılacak. Bina kaç yılında yapıldı? Binaların proje dışında eklentisi var mı? Binaların sorgulanması lazım” dedi. Oda başkanları Ülkü Küçükkayalar ile Şirin Rodoplu Şimşek de, akademik odalar olarak her türlü çalışmaya hazır olduklarını ve yaşananları unutturmamak için çaba göstereceklerini belirtti.