Nilüfer’de köye dönüş kooperatifleşme ile sağlanacak

ESRA ÖZARFAT

BURSA - Nilüfer Belediyesi tarafından düzenlenen Tarımsal Kalkınma ve Kooperatifçilik Çalıştayı başladı. 3 gün sürecek çalıştayda ilçedeki tarım ve hayvancılığın adil, bilimsel ve sürdürülebilir bir yapıya kavuşturulması için ortak akıl masaları çalışmaları yapılacak. Nilüfer Nikah Evi’nde başlayan çalıştaya Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, CHP Bursa Milletvekilleri Orhan Sarıbal, Hasan Öztürk, Kayıhan Pala, CHP Bursa İl Başkanı Nihat Yeşiltaş, CHP Grup Başkan Vekili Gökhan Günaydın, çiftçiler, akademisyenler, STK’lar ve kurum temsilcileri katıldı. Çalıştayın açılışında konuşan Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, özellikle genç nüfusun tarımdan uzaklaşarak şehirlerde fabrikalarda çalışmayı tercih ettiğini, bunun da tarımsal üretimi tehdit ettiğini vurguladı. Bursa’nın Nilüfer ilçesinin tarımsal potansiyelini hatırlatan Özdemir, enginar, şeftali ve kavun gibi tescilli ürünlerin bölge için değerli olduğunu, ancak bu ürünlerin üretiminin canlanması için üreticilere destek verilmesi gerektiğinin altını çizdi.

Nilüfer’in ciddi bir sanayi ve nüfus baskısıyla karşı karşıya olduğuna dikkati çeken Özdemir, “Sanayinin bu bölgeye yığılması ve bu bölgeden batıya doğru devam edecek gibi görünüyor olması, Nilüfer’deki konut talebini canlandırıyor. Bu da yeni planlama gerektiriyor. Ancak tarım arazileri dışında yeni planlanacak bir alan yok. Hemen sınırımızda TEKNOSAB adı altında buradaki sanayilerin bir kopyası yapıldı. 100 bin kişilik çalışan hedefleniyor. Aileleriyle birlikte 400 bin kişilik nüfus baskısı Nilüfer ilçesinde çok yoğun hissediliyor. İlçede tarımda gelecek beklentilerinin azalmış olması, gençlerin tarımdan kopması, üretimden çıkışı hızlandırdı” dedi.

Kooperatif yapılanması güçlendirilecek

Nilüfer ilçesinde tarım yapılan 22 mahalle bulunduğunu ve buralarda coğrafi işaret almış ürünlerin yetiştirildiğini ifade eden Özdemir, tarımda üreticilerin dağınık olması ve organize hareket edememesinin üretimden kopmalara neden olduğuna vurgu yaptı. Şadi Özdemir, kooperatifleşme modeliyle satış desteği ve güvencesi vererek ihracata yönelik çalışmalar yapmayı planladıklarını, tarımsal ürünlerin doğru fiyatlarla satılabilmesi için kooperatiflerin güçlendirilmesi gerektiğini söyledi. Gençlerin tarıma yönlendirilmesi ve kırsalda sürdürülebilir bir yaşamın mümkün olduğunun gösterilmesi gerektiğini söyleyen Özdemir, böylece tarımsal alanlarda tersine göçün başlayabileceğini belirtti.

“Kaçak yapılarla mücadele edeceğiz”

Nilüfer'de yapılan tarım alanlarında oluşan kaçak yapılaşmalar ile mücadeleye devam edeceklerini dile getiren Özdemir, “Çok net kararlı bir şekilde bunların üstüne gitmeye devam edeceğiz. İki gecede bir fabrika yapabiliyorlar. Duyduğumuz gibi müdahale ediyoruz. Tarım alanlarına yapılan yapılara müsaade edilmeyecek” diye konuştu. “Nilüfer'in köylüsü Nilüfer'in efendisi olsun” mottosuyla çalışmalar yürüttüklerini dile getiren Özdemir, ayrıca köylerde su ihtiyacı gibi temel sorunların çözümü için Bursa Büyükşehir Belediyesi ile iş birliği yaptıklarını da anlattı.

“Tarımda planlama yetersiz”

Çalıştayda bir konuşma yapan Ekonomi Gazetesi Tarım Yazarı Ali Ekber Yıldırım da tarım destekleriyle ilgili bilgiler verdi. Tarım konusunda bu seneki kadar kötü bir yıl yaşanmadığının altını çizen Yıldırım, tarım ve hayvancılığa yönelik peş peşe yapılan düzenlemelerin ise çiftçilerin kafasında karışıklığa neden olduğunu ifade etti. Yıldırım, Türkiye’de tarım desteklerinin genellikle Cumhurbaşkanlığı kararıyla önce duyurulduğunu, sonrasında sahada uygulanmaya çalışıldığını, oysa diğer ülkelerde bu kararların sektörle ve çiftçilerle istişare edilerek açıklandığını söyledi. Ayrıca, tarımsal üretimde planlamanın yetersiz olduğunu vurgulayan Yıldırım, ürün desteklerinin sadeleştirildiği iddiasına rağmen, çiftçilerin destek miktarlarını ve uygulamaları hala tam olarak anlayamadığını belirtti.

Çalıştayın ilk gününde Prof. Dr. Ertuğrul Aksoy Nilüfer ilçesindeki arazilerin detaylı toprak etütleri, Prof. Dr. Şule Turhan sürdürülebilir tarımsal üretim envanteri, Doç. Dr. Sevinç Bahar Yenigül de tarımsal kalkınmada örgütlenme konulu sunumlar yaptı.