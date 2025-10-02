Nilüferli sanayiciler dijital dönüşüm firmalarıyla buluştu

EKONOMİ (BURSA) - Organize sanayi bölgelerinde (OSB) faaliyet gösteren firmaların dijital dönüşümüne rehberlik etmek amacıyla organize edilen “Dijital OSB Buluşmaları” Bursa’da NOSAB’ın ev sahipliğinde gerçekleştirildi. NOSAB Konferans Salonu’nda gerçekleşen toplantının açılışında konuşan NOSAB Bölge Müdürü Mehmet Koçer, “NOSAB Akademi olarak böyle bir organizasyona ev sahipliği yapıyor olmaktan dolayı mutluyuz. Organizasyon yoğun bir katılımla gerçekleştiriliyor. Bu vesileyle MEXT’e DİSÜDER’e ve HYF Fuarcılık’a çok teşekkür ediyorum. Umarım hepimiz için verimli bir toplantı olur” ifadelerini kullandı. MEXT sponsorluğunda düzenlenen organizasyonda konuşan HYF Fuarcılık Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Yüksel ise ‘Dijital OSB Buluşmalarını Bursa’da 17. kez tekrarlıyoruz. DİSÜDER ile birlikte hazırladığımız bu toplantı sayesinde sanayicilerimizle dijital dönüşüm firmalarını bir araya getirdik. Bu salonu bize tahsis eden NOSAB yönetimine, etkinliği birlikte düzenlediğimiz DİSÜDER’e, sponsorumuz MEXT firmasına ve emeği geçen herkese çok teşekkür ederim. Birbirinden değerli konuşmacıların olduğu bu etkinliğin hepimiz için faydalı olmasını temenni ediyorum” şeklinde konuştu.

Dijitalleşme ve sürdürülebilirlik konusunda çeşitli projeler gerçekleştiren Dijital ve Sürdürülebilir Gelecek Derneği’nin (DİSÜDER) Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Adem Kayar ise, “Bu etkinliğin amacı dijital dönüşüm ve sürdürülebilirliği siz sanayicilerimize anlatabilmek ve bu işi gerçek anlamda yapan firmalarla sizi buluşturabilmek. Bu etkinliği düzenlemekten dolayı çok mutluyuz. Hepimiz için yararlı ve ufuk açıcı bir toplantı olmasını diliyorum” dedi. Dijital dönüşüm hizmeti veren çok sayıda firmanın 10’ar dakikalık sunumlarının ardından fuaye alanında kurulan standlarda ikili iş görüşmeleri gerçekleştirildi.