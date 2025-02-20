Nitelikli ara eleman yetiştirmenin yolu, mesleki eğitimden geçiyor

Adem Adıgüzel/Kocaeli

Kocaeli Sanayi Odası’nın ev sahipliği yaptığı, Nitelikli İşgücü Yetiştirme Programı (NİYEP) Kocaeli Sanayi Odası Başkanı Ayhan Zeytinoğlu’nun katılımıyla gerçekleşti. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) arasında imzalanan iş birliği protokolü kapsamında nitelikli iş gücü yetiştirilmesi amaçlanıyor. Program çerçevesinde ortak varılan karar, nitelikli ara eleman yetiştirmenin yolunun mesleki eğitimden geçtiğidir.

Protokol imza töreni, Kocaeli Sanayi Odası Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, Kocaeli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nuh Zafer Cantürk, Kocaeli İŞKUR İl Müdürü Ulvi Yılmaz, Kocaeli İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Akmanşen, Kocaeli Ticaret Odası Başkanı Necmi Bulut, Gebze Ticaret Odası Başkanı Abdurrahman Aslantaş ve Körfez Ticaret Odası Başkanı Recep Öztürk’ün katılımlarıyla gerçekleşti.

Program kapsamında oda ve borsalara üye işletmelerin iş gücü talepleri doğrultusunda kurslar açılacak. Belirli mesleklerde en az beş kişilik talep olması halinde mesleki eğitim kursları düzenlenecek. Kursları başarıyla tamamlayanlara Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) belgesi veya Milli Eğitim Bakanlığı onaylı sertifika verilecek. Eğitimlerin sonunda kursiyerlerin en az yüzde 60’ının istihdam edilmesi planlanıyor. Ayrıca, kursiyerlere günlük 850 TL zaruri gider ödemesi yapılacak, işsizlik ödeneği alanlar için ise bu miktar 425 TL olacak. Eğitim süresince genel sağlık sigortası ve iş kazası primleri de İş ve İşçi Bulma Kurumu (İŞKUR) tarafından karşılanacak.

Meslek lisesi mezunlarına pozitif ayrımcılık sağlanmalı

Kocaeli Sanayi Odası yetkilileri ise sektörde nitelikli eleman bulma konusunda yaşanan sıkıntılara dikkat çekti. Ara eleman açığının kapatılmasının mesleki eğitimden geçtiğini belirten Zeytinoğlu, “Ortaöğretim çağındaki 100 öğrenciden 39’unun meslek lisesini tercih ediyor, ancak sadece 16’sı imalat sektörüne yönelik eğitim alıyor, yani güzel öğrencimizin sadece 16’sını fabrikalarımıza gönderebiliyoruz. Onlarda hizmet sektörünü seçmezlerse” dedi. Zeytinoğlu, bu oranların artırılması gerektiğini, meslek lisesi mezunlarına pozitif ayrımcılık yapılmasını savundu.

Mesleki yeterlilik ve eğitim projeleriyle birlikte, Türkiye genelinde sanayi sektörüne nitelikli iş gücü sağlanması hedefleniyor. İş dünyası, bu programların uygulanmasıyla birlikte ara eleman eksikliğinin büyük ölçüde giderileceğine inanıyor.

En önemli sorun nitelikli ara eleman eksikliği

Gebze Ticaret Odası Başkanı Abdurrahman Aslantaş, protokol imza töreninde yaptığı konuşmada, "Bugün sanayicilerimiz ve iş insanlarımız, ülkemize katma değer yaratmak için her alanda mücadelesini sonuna kadar vermekte. Zorluklar ve engellerle başa çıkma noktasında gösterdikleri gayret de göz ardı edilemez. Ancak ülkemizin karşı karşıya olduğu en önemli sorunlardan biri de nitelikli ara eleman eksikliği. Hem ülkemizin geleceği hem de günümüz iş dünyası için bu sorunun çözülmesi şart. Bu konuda hepimizin yerine getirmesi gereken sorumlulukları var ve bu sorumlulukları yerine getirmediğimizde sadece bireyleri değil, tüm toplumu etkileyen bir sonuç doğurur" dedi

Protokol kapsamında hayata geçirilen program ile Kocaeli ve çevresindeki sanayi sektörlerinin ihtiyaç duyduğu nitelikli personelin yetiştirilmesi amaçlanıyor. İlgili kurumların iş birliğiyle, sanayicilerin karşılaştığı iş gücü ihtiyacı karşılanacak, eğitimler ve programlar aracılığıyla gençler ve iş gücü potansiyeli olan bireyler sektörel gereksinimlere uygun şekilde yetiştirilecektir.