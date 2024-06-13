İZMİR / EKONOMİ

İzmir KOBİ’ler ve Bilişim Kongresi kapsamındaki “Teknoloji ve Sürdürülebilirlik” panelinde konuşan Adaş, "Sürdürülebilirlik çevre, tarım, gıda, ekonomi, teknoloji ve sosyal yaşam olarak kendi içinde ayrışıyor. Bu başlıkların tümü, sıra fark etmeksizin birbirine sıkı sıkıya bağlı olurken, tüm bu başlıkların ana tetikleyicisi ise insan ve zaman faktörü. Nitelikli çalışanlar, artık sisteme yatırım yapmış, insanı önceliklendirmiş ve dijitalleşmeye önem veren şirketlerde çalışmayı daha çok arzuluyorlar. KOBİ'lerin sürdürülebilirliği için, bu kadroları kendilerine çekmeleri gerekiyor. Şirket içi inovasyon ve dijitalleşme bu noktada çok büyük önem taşıyor” dedi.

Z kuşağı birçok konuyu düzelterek geliyor

Dünyanın hızla değiştiğini de sözlerine ekleyen Adaş, ”Değişen dünyanın yeni ve gelecekteki sahipleri artık kendilerini daha çok önemsiyorlar. Biz, Z kuşağını anlamakta zorlanıp, her ne kadar iş hayatında biraz üstlerine gitsek de, kendi iş hayatlarımızla ilgili geriye dönüp şikayet ettiğimiz birçok konuyu düzelterek geldiklerini görüyoruz. Kabul etmekte zorlandığımız bir diğer nokta ise; teknolojiyi kullanarak sorumluluğunu aldıkları işleri azaltmadan; işlerinin hızlı, pratik ve kolay yollarını keşfederek, kendilerine çok daha fazla zaman ayırabilecekleri bir dünya yaratıyorlar. Teknolojiyi iş hayatına entegre etmekte çok başarılılar ve teknolojiyi benimsemiş şirketlerde çalışmak istiyorlar. Nitelikli çalışanların işveren seçtiği bir dönemdeyiz” diye konuştu.

Sistem gerekiyor, sistem ise dijitalleşme ile geliyor

Her geçen gün daha fazla şirketin yeni nesil çalışma koşullarını ve mantalitelerini kabul ettiğini hatırlatan Adaş, “İnsan kaynakları, şirket içi gelişim departmanları, kırmızı koltuk toplantıları ve eşit hakkaniyetli tartışma ortamları olan şirketler bu standartları çoktan yakalamaya başladı. Sorun genelde daha küçük ve orta ölçekli, insan performansına dayalı iş üreten ya da bireysel performanslarla ayakta kalan şirketlerde ortaya çıkıyor. Ancak, birkaç kişinin omzuna yüklenmiş tüm iş süreçlerinin uzun yıllar sorunsuz ilerleyip, piyasada rekabetçi bir pozisyonda devam edemeyeceğini hepimizin bilmesi gerekiyor. Sistem gerekiyor, sistem ise dijitalleşme ile geliyor” dedi.