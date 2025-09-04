Nitelikli iş gücü yetiştirmek sanayi için kritik önemde

EKONOMİ (BURSA) - Bursa'da çevreye duyarlı üretimin simgesi olan Yeşil Çevre Kooperatifi, Bursa Uludağ Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi (ULUSEM) ve İŞKUR iş birliğiyle "Nitelikli İş Gücünü Birlikte Yetiştiriyoruz" başlıklı bilgilendirme toplantısına ev sahipliği yaptı. Kestel Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü (KOSAB) Toplantı Salonu’nda düzenlenen programa Bursa İl Ticaret Müdürü İsmail Aslanlar, Uludağ Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Halit Aker, ULUSEM Müdürü Dr. Şükrü Dokur, İŞKUR İl Müdür Yardımcısı Sibel Zengin, KOSAB Bölge Müdürü Nurettin Uşak ile çok sayıda sanayici ve kooperatif ortağı katılım gösterdi. Etkinliğin açılış konuşmasını yapan Yeşil Çevre Kooperatifi Genel Müdürü Mehmet Aydın, Bursa sanayisinin geleceği için nitelikli eleman yetiştirmenin kritik önem taşıdığını vurgulayarak “Bursa, Türkiye'nin en önemli üretim üslerinden biri. Bu gücümüzü sürdürülebilir kılmanın tek yolu, sanayimizin ihtiyaç duyduğu yetkinliklere sahip, donanımlı bir iş gücü yetiştirmektir. Bu vizyonla, bölgemizin en önemli değerleri olan Bursa Uludağ Üniversitesi ve İŞKUR'un kıymetli katkılarıyla bu programı düzenledik” dedi.

Toplantıda söz alan Bursa İl Ticaret Müdürü İsmail Aslanlar, Yeşil Çevre Kooperatifi'nin Bursa için örnek bir model olduğunu belirterek bu tür iş birliklerinin stratejik önemine dikkat çekti. Arslanlar, “Yeşil Çevre Kooperatifi, 440 ortağıyla Bursa’da örnek gösterilen, çevreye duyarlı ve kurumsal kapasitesi son derece gelişmiş bir yapı. Yönetim kurulunun ve profesyonel ekibinin vizyoner yaklaşımını yakından biliyoruz. Düzenlenen bu program, sadece bir eğitim faaliyeti değil, aynı zamanda Bursa’nın geleceğine yapılan değerli bir yatırım. Ticaret Bakanlığı olarak, sanayi kuruluşlarımızın ve kooperatiflerimizin rekabet gücünü artıracak, insan kaynağını geliştirecek her türlü projeyi gönülden destekliyoruz” ifadelerini kullandı.

Uludağ Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi (ULUSEM) Müdürü Dr. Şükrü Dokur da ULUSEM olarak akademik bilgi birikimini sanayinin pratik ihtiyaçlarıyla buluşturmayı hedeflediklerini, bu sayede hem istihdama hem de sanayinin rekabet gücüne doğrudan katkı sağlamayı hedeflediklerini dile getirdi. İŞKUR İl Müdür Yardımcısı Sibel Zengin ise firmaların aradığı yetkinliklere sahip kişileri yetiştirerek istihdama kazandırmak için çalıştıklarını kaydetti. Programda sanayicilerle iş birliği modeline ilişkin detaylar paylaşıldı.