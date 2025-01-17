NİYEP, kalifiye personel sorununa çözüm olacak

TARSUS/EKONOMİ



Tarsus İŞKUR Müdürü Kürşat Dal, Tarsus Ticaret ve Sanayi Odası (Tarsus TSO) Genel Sekreteri Nermin Ateş, Tarsus Ticaret Borsası (TTB) Genel Sekreteri Hasan Şanlı ve Genel Sekreter Yardımcısı Ezgi Fındık Güngör’den oluşan NİYEP Kurulu, ilk toplantısını gerçekleştirdi. Proje kapsamında, işverenlerden gelen talepler doğrultusunda ve uygun görülen mesleklerde eğitim programları düzenleneceğini belirten İŞKUR Müdürü Kürşat Dal, “NİYEP, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği iş birliğiyle, 23 Eylül 2024 tarihinde imzalanan genel çerçeve anlaşmasının bir parçası olarak uygulanmaya başladı. Katılımcılara asgari ücret seviyesinde ödeme yapılacak ve bu süre zarfında Genel Sağlık Sigortası ile İş Kazası Meslek Hastalıkları Primleri İŞKUR tarafından karşılanacak” dedi.



Başvurular iki kuruma yapılacak

NİYEP’in şehrin ekonomik kalkınması açısından büyük bir fırsat sunduğunu vurgulayan Kürşat Dal, “İş dünyasının nitelikli iş gücüne olan talebini bu programla karşılayacak, şehrimizi ekonomik anlamda üst seviyeye taşıyacağız. Proje için başvurular, Tarsus TSO ve TTB tarafından alınacak. Hem işverenlerin talepleri hem de kursiyerlerin beklentilerini dikkate alarak, en verimli eşleştirmeleri gerçekleştirmek için titizlikle çalışacağız” diye konuştu.