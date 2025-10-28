Nokta Yemek, Konya’da TSE Hizmet Yeterlilik Belgesi alan tek firma oldu

Konya’da faaliyet gösteren Nokta Yemek, gıda güvenliği ve kalite standartlarına verdiği önemle dikkat çekiyor. Türk Standartları Enstitüsü tarafından gerçekleştirilen detaylı incelemeler sonucunda firma, TS 13075 ve TS 8985 standartlarını başarıyla karşılayarak TSE Hizmet Yeterlilik Belgesi almaya hak kazandı.

Nokta Yemek Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Gümüş, belgenin yalnızca bir sertifika değil, aynı zamanda hijyen, kalite ve insan sağlığına olan bağlılıklarının resmi tescili olduğunu vurgulayarak, “Bu belge, üretimden servise kadar yürüttüğümüz tüm süreçlerin Türk Gıda Kodeksi’ne uygun, denetlenmiş ve güvenli standartlarda yürütüldüğünün göstergesidir. Artık firmamız, Konya’da bu belgeye sahip tek aktif üretim yapan yemek fabrikasıdır” dedi.

TSE Hizmet Yeterlilik Belgesi’nin, ISO 9001 veya ISO 22000 gibi uluslararası belgeler kadar önemli olduğuna dikkat çeken Gümüş, tüm kurum ve kuruluşlara şu çağrıda bulunarak, “Her işletme, hizmet aldığı yemek firmalarından en az bu seviyede bir belge talep etmelidir. Çünkü TSE yalnızca belge vermez; üretim alanınızı, ekipmanınızı, personel sağlığınızı ve gıda güvenliğinizi baştan sona inceler” şeklinde konuştu.

Gümüş, sektördeki tüm paydaşları aynı bilinçle hareket etmeye davet ederek, “Hem halk sağlığı hem de sektörün itibarı için bu adımı çok önemsiyoruz. Sağlıklı, güvenli ve standartlara uygun yemek üretimi anlayışımızla, müşterilerimize layık olmaya devam edeceğiz” İfadelerini kullandı.