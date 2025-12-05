Nordex ve Birebir Stratejik Planlama ve İletişim Danışmanlık'tan Ekonomi Gazetesi’ne ziyaret

Kocaeli

Nordex’in 40 yıllık tecrübesiyle, Nordex Group Türkiye ve Orta Doğu Bölge Başkan Yardımcısı ve Genel Müdürü Ender Özatay ve Birebir Stratejik Planlama ve İletişim Danışmanlık kurucuları Nihal Ata ve Emel Ata bugün Ekonomi Gazetesi Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Güldağ, Ekonomi Gazetesi Yayın Kurulu Başkanı Şeref Oğuz, Ekonomi Gazetesi Genel Koordinatörü Vahap Munyar ve Ekonomi Gazetesi Kocaeli Bölge Temsilcisi Sabiha Toprak’ı ziyaret etti. Almanya merkezli, 10.900’den fazla çalışanı bulunan dünyanın önde gelen rüzgar türbini üreticilerinden Nordex’in sektördeki güçlü yolculuğu ve Türkiye’deki yatırımları, yeni kurdukları fabrikada üretecekleri yeni türbinleri N175’in yerlileştirilmesiyle ilgili bilgileri paylaştı.