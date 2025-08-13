Norm Digital, ürün geliştirme süresini altı aya indiriyor

İZMİR / EKONOMİ

Teknoloji sektöründe ürünlerin ömrü artık yıllarla değil aylarla ölçülüyor. Kullanıcıların beklentileri değişirken, yazılım tabanlı ürünlerin yaşam döngüsü 12-18 ay gibi kısa sürelerle sınırlanıyor. Bu dinamik yapıya hızla uyum sağlayan Norm Digital, düşük kodlu geliştirme platformları ve yapay zekâ destekli inovasyon modelleriyle ürün geliştirme sürelerini radikal biçimde yeniden tanımlıyor. Norm Digital’in geliştirdiği AI-Startup Machine adlı süreç yönetimi modeli, fikir aşamasından lansmana kadar geçen süreyi yalnızca altı aya indirerek sektörde önemli bir dönüşüm sağlıyor. Şirket, ayrıca düşük kodla hızlı yazılım geliştirme imkanı sunan Kuika platformuna da yatırım yaparak sektörde çeviklik ve süreklilik adına önemli bir adım attı.

"Hız, artık sadece avantaj değil; bir gereklilik"

Yaşanan dönüşümün dinamiklerine dikkat çeken Norm Digital Genel Müdürü Erkan Yeniçare, “Ürün yaşam döngüsünün kısalmasında yapay zekâ ve yazılım geliştirme teknolojilerindeki ivmelenmenin etkisi büyük. Artık kullanıcılar hangi aracı kullandığımıza değil, sorunu ne kadar hızlı ve verimli çözdüğümüze odaklanıyor. Norm Digital olarak bu ihtiyacı görerek, inovasyonu canlı tutan, pazara daha kısa sürede yeni ürünler kazandırmamıza imkân tanıyan yapılar kurduk. AI-Startup Machine modelimiz bu yaklaşımın en somut örneği. 2030’a kadar üç ölçeklenebilir yapay zekâ tabanlı platform geliştirmeyi hedefliyoruz. Geleneksel lansman takvimlerinin aksine, yıl içinde birden fazla ürün geliştirme ve pazara sunma stratejisiyle çalışan Norm Digital, hem yerel hem de uluslararası pazarlarda ölçeklenebilir çözümler üretmeye devam ediyor” dedi