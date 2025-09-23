Norm Holding Mesleki Eğitim Birimleri yüzde 100 dolulukla hizmet veriyor

İZMİR / EKONOMİ

Türkiye sanayisinin en büyük ihtiyaçlarından biri olan nitelikli iş gücü için uzun yıllardır eğitim yatırımları yapan Norm Holding, yaklaşık 20 yıldır sürdürdüğü bu misyonu genişleterek devam ettiriyor. Norm Holding, İzmir ve Salihli’deki Norm Mesleki Eğitim Birimleri ile bugüne kadar yüzlerce gence kapılarını açtı.

İzmir’de 2007, Salihli’de 2015 yılında faaliyete başlayan Norm Mesleki Eğitim Birimleri’nden bugüne kadar 259 öğrenci mezun olurken, bu gençlerden 125’i Norm Holding bünyesinde kariyerine devam ediyor. Sınıflarda %100 doluluk oranıyla verilen eğitimlerde gençler, alanında uzman eğitmenler ve sektör profesyonellerinden uygulamalı deneyim kazanıyor.

Yaklaşık 20 yıldır mesleki eğitime yatırım yapmayı önceliklendirdiklerini belirten Norm Holding Onursal Başkanı Nedim Uysal, “İzmir ve Salihli’de kurduğumuz Norm Mesleki Eğitim Birimleri ile gençlerimizi yalnızca ara eleman olarak değil, geleceğin mühendisleri olarak da yetiştiriyoruz. Bu yıl mezun olan 5 öğrencimizin üniversiteyi kazanması bizleri ayrıca gururlandırdı. Bu sayede hem sanayimizin nitelikli iş gücü ihtiyacına çözüm sunuyor hem de gençlerimizin güçlü bir kariyer yolculuğuna adım atmasını sağlıyoruz. Mesleki eğitimdeki bu yaklaşımımız, sadece şirketimize değil, bölgesel kalkınmaya ve Türkiye’nin sanayi gücüne de katkı sunuyor” dedi.