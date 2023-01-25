NOSAB’da Aras ve Gülmez yeniden başkan

ALİ ŞAHİN

BURSA-Nilüfer Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği’nin (NİLSİAD) olağan üstü genel kurul toplantısında Nilüfer Organize Sanayi Bölgesi’nin (NOSAB) 2023-2027 dönemi Müteşebbis Heyet Üyeleri belirlendi.

NOSAB Yalçın Aras Konferans salonunda gerçekleştirilen genel kurul toplantısının açılış konuşmasını yapan NOSAB Başkanı ve OSBÜK Yönetim Kurulu Üyesi Erol Gülmez, altyapı çalışmaları başta olmak üzere, e-OSB’den özel istihdam bürosuna, NOSAB Kreş’ten NOSAB Akademi’ye ve BOSBİR’e kadar tüm faaliyetlerde başarılı bir dönemi geride bıraktıklarını söyledi.

NİLSİAD ve NOSAB Müteşebbis Heyet Başkanı Yalçın Aras da Nilüfer Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği ile Müteşebbis Heyetin faaliyetleri hakkında açıklamalarda bulunurken, NOSAB ve NİLSİAD’ın çalışmalarıyla örnek olmaya devam ettiğini dile getirdi.

Gündemdeki maddelerin müzakere edilerek oylanmasının ardından gerçekleştirilen seçimlerde NOSAB’ın 2023-2027 dönemi Müteşebbis Heyet Üyeleri belirlendi. NOSAB’ın 4 yıl süre ile görev yapacak Müteşebbis Heyeti mevcut Başkan Yalçın Aras Başkanlığında oluştu.

NOSAB yönetim kurulu da belirlendi

Genel Kurulun ardından ilk toplantısını yapan NOSAB Müteşebbis Heyeti Nilüfer OSB’nin yeni yönetim kurulu üyelerini de belirledi. NOSAB’ın Yönetim Kurulu yine Erol Gülmez başkanlığında oluşturulurken, Mustafa Dayanıklı Başkan Vekili, Hakan Gündoğdu, Hüseyin Burak Aras ve Özgür Yıldız ise üye olarak belirlendi.

NOSAB Yönetim Kurulu Yedek üyeliklerine; Hüseyin Zümbülova, Hüseyin Yılmaz, Şirzat Karayel, Şükrü Sekmen ile Mehmet Fikri Ünal, NOSAB Denetim Kurulu Asıl üyeliğine ise Zarif Alp ve Yahya Beyce seçildi.