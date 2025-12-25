NOSAB’da yeşil dönüşüm seferberliği

EKONOMİ (BURSA) - Sanayi kuruluşu temsilcilerinin yoğun katılımına sahne olan etkinlikte konuşan NOSAB Bölge Müdürü Mehmet Koçer, NOSAB’ın “Yeşil OSB” unvanına sahip Türkiye’deki sayılı organize sanayi bölgeleri arasında yer aldığını belirterek, bu unvanın NOSAB’ın yeşil ekonomiye verdiği önemi simgelediğini söyledi. Sürdürülebilir üretim stratejilerinin belirlenmesinde yeşil dönüşüm kavramının içerdiği önemi önceki yıllarda olduğu gibi 2026’da da bölge sanayicisine panel, seminer, konferans ve çalıştaylarla anlatmaya devam edeceklerine değinen Koçer, yeşil dönüşümün çevreyi ve insanı korumanın yanı sıra firmaların rekabet güçlerini artırdığını da vurguladı. NOSAB Çevre ve Arıtma Yöneticisi Nagihan Çevik ise NOSAB Akademi olarak yeşil dönüşüme katkı sağlayacak eğitimlerine aralıksız devam edeceklerini dile getirdi. Çevik, NOSAB’da faaliyet gösteren firmaların tamamını, yeşil üretimin gerekli kıldığı üretim stratejilerine sahip olmayı dönüştürmenin kararlılığında olduklarını da sözlerine ekledi.

Çevresel sürdürülebilirlik

Çevre Mühendisleri Odası Bursa Şubesi Başkanı Mehmet Şen de konuşmasında çevresel sürdürülebilirlikten söz etti. Binalarda yüzde 33’e, endüstriyel tesislerde ise yüzde 40’a varan oranda enerjinin tasarruf edilebileceğini ifade eden Şen, “Tüketilen enerji ne kadar azaltılabilirse o kadar emisyon da azaltılmış olur. Bu sayede kurumlar emisyonlarını aşağı çekmekle birlikte maliyetlerini de azaltmış olurlar. Karbon ayak izi bireylerin, şirketlerin ve ülkelerin sera gazı emisyonlarının toplamını ifade eder. Bu emisyonlar, küresel ısınmanın ve iklim değişikliğinin başlıca nedenidir. Karbon ayak izini azaltmak, atmosferdeki sera gazı konsantrasyonunu düşürmeye yardımcı olur ve iklim değişikliğiyle mücadelede kritik bir yol alınır” diye konuştu. Programın son oturumunda KOSGEB Bursa İl Müdürü Erkan Güngör, “Yeşil Sanayi Destek Programı” başlıklı sunumuyla finansal destekleri anlattı.