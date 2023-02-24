NOSAB’dan sanayi bölgelerine konteyner desteği

EKONOMİ (BURSA)



Nilüfer Organize Sanayi Bölgesi (NOSAB) Yönetim Kurulu Başkanı ve Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu (OSBÜK) Yönetim Kurulu Üyesi Erol Gülmez, bölge sanayicileri olarak depremi haber aldıkları ilk andan itibaren yardım seferberliği başlattıklarını belirterek ilk etapta gıda, giyim ve hijyen başta olmak üzere bölge halkının acil ihtiyaç duyduğu malzemeleri hızlıca toparlayarak bölgeye ulaştırdıklarını kaydetti. Maddi manevi bölge halkının her zaman yanında olacaklarını vurgulayan Gülmez depremzedelerin öncelikli olarak çadır, ısınma, gıda, giysi, tuvalet ve hijyen gibi temel insani ihtiyaçlarını karşılamak gerektiğini ancak daha da önemlisi kalıcı barınma ve güvenlik ihtiyaçlarının giderilmesi için vakit kaybedilmeden çalışmalara başlanması gerektiğinin önemini vurguladı.

OSBÜK bünyesindeki OSB’lerin deprem bölgesindeki OSB’lerle eşleşerek ihtiyaçları giderme noktasında üretime başladığını hatırlatan Gülmez; Bursa, Antalya, Erzurum ve Denizli’nin Adıyaman’daki OSB’lerden sorumlu olduğunu anlattı. Bölgenin kuru gıda ve diğer gıda ihtiyacını Erzurum ve Antalya’nın, çadır üretimini tekstil ağırlıklı olan Denizli’nin üstlendiğini belirten Gülmez, “Biz de metal ağırlıklı olduğumuz için konteynır üretimine başladık. NOSAB olarak ilk etapta 100 adet konteyner hazırladık. 15 Mart’ta teslim edilecek. Ekibimizle birlikte konteynırların kurulumu için 20 Mart’ta Adıyaman’da olacağız. Oradaki OSB’lerden alacağımız çalışanları da bundan sonra gönderilecek konteynırların montajı için yetiştireceğiz. İçinde 4 kişinin kalabileceği 21 metrekarelik demonte olarak hazırlanan konteynır evler, bir tır ile 25 adet gönderebilecek şekilde özel hazırlandı. Böylelikle bölgeye daha hızlı ve daha çok miktarda konteynır gönderebilme imkanı yakaladık” dedi. Gülmez, bölgeye desteklerinin süreceğini ifade etti.