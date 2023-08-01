NOSAB’ın projelerine Dünya Bankası destek olacak

EKONOMİ/BURSA

Nilüfer Organize Sanayi Bölgesi (NOSAB) yönetimi, yeni projelerini yerinde incelemek için Bursa’ya gelen Dünya Bankası ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı yetkililerinden oluşan proje heyetini ağırladı.

NOSAB Yönetim Kurulu Başkanı Erol Gülmez ve Yönetim Kurulu üyeleri ile Bölge Müdürü Mehmet Koçer ve proje ekibi, konuk Dünya Bankası heyetine çalışmalarını anlatıp projeleri hakkında bilgiler verdi. Görüşme hakkında NOSAB Başkanı Gülmez, Nilüfer Organize Sanayi Bölgesi’nin planlı kurulmuş, en yeşil ve en çevreci OSB’lerinden birisi olduğunu söylerken “Bundan sonraki öncelikli hedeflerimiz arasında bölgemizin mevcut arıtma tesisinin kapasitesini artırmak, yeni bir biyolojik arıtma tesis kurmak ve bu tesislerin çatılarına GES kurulmasıyla güneş enerjisinden elektrik üretmek bulunuyor” dedi.

Dünya Bankası Proje Ekip Lideri Stefka Slavova da Nilüfer Organize Sanayi Bölgesi’nin çalışmalarını yakından takip ettiklerini, sürdürülebilirlik ve verimlilik konusunda dikkate değer çalışmalar yapıldığını söyledi ve Dünya Bankası olarak uygun görülecek projelerini desteklemeye hazır olduklarını belirtti.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Sanayi Bölgeleri Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Haşim Cihan Demirköprülü ile heyet üyeleri NOSAB Bölge Müdürü Mehmet Koçer’in sunumunun ardından bölgede inceleme yaptı.