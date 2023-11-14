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Notte Mobilya, 85 yıllık Kalespor’a sponsor oldu

Mobilya markalarından Notte, Gaziantep Süper Amatör Küme ekiplerinden Kalespor'a sponsor oldu. Notte Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Sayar, kent sporunu desteklemeye devam edeceklerini söyledi.

Haber Merkezi
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Notte Mobilya, 85 yıllık Kalespor’a sponsor oldu
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TALİP ÖZTÜRK/GAZİANTEP

Gaziantep 2. OSB’de faaliyet gösteren Notte Mobilya, sosyal sorumluluk desteklerini sponsorlukla sürdürdü. 85 yıllık geçmişi olan Gaziantep Süper Amatör Küme ekiplerinden Kalespor’un forma göğüs sponsoru olan Notte Mobilya Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Sayar, kent sporunu destek vermekten büyük mutluluk duyduklarını söyledi. Sayar,  köklü bir geçmişe sahip olan Kalespor’u ligde iyi bir noktada görmeyi istediklerini dile getirdi.

Sponsorluk anlaşmasının ardından Kalespor Başkanı Erhan Deniz Güngen ve Kalespor Onursal Başkanı Mutlu Özpineci, Sayar’ı ziyaret ederek, isminin yazılı olduğunu formayı hediye ederek, teşekkür etti.

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