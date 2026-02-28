Novamer Otomotiv Genel Müdürü Gürol Ergen: “Citroen, Peugeot ve Opel'de kusursuz hizmet hedefliyoruz”

DUYGU GÖKSU / İZMİR

Novamer Otomotiv, İzmir’de otomotiv perakendeciliğinde yeni bir yapılanma sürecine girdi. Peugeot, Opel ve Citroen markalarının satış, servis, kaporta-boya ve ikinci el operasyonlarını Bornova’da tek merkezde sunduklarını söyleyen Novamer Otomotiv Genel Müdürü Gürol Ergen, tamamlanması planlanan yeni ana tesisle birlikte servis ve operasyon kapasitesinin büyütüleceğini dile getirdi.

İzmir pazarındaki ihtiyaçların yeni bir yatırım kararını beraberinde getirdiğini, Citroen, Peugeot, Opel müşterilerini kaliteli hizmet anlayışı ile karşılama hedefiyle yola çıktıklarını söyleyen Ergen, “Bu 3 marka, yılda 200 bin aracın üzerinde bir satış gerçekleştiriyor. İzmir’de bu 3 markada gerçekten kusursuz bir hizmet sunmak istiyoruz. Grubun araç potansiyeli ve müşteri potansiyeline baktığınızda İzmir’in tamamına hizmet verebilmek için de bu 3 marka çok büyük bir kapıyı açacak. Şu anda 140 personelle çalışıyoruz, 30 günde inşaat yapılmış, tadilatlar yapılmış, dekorasyonlar bitmiş, inanılmaz bir servis açılmış durumda. 30 günde bunu başarmak çok büyük bir olay ki ötesini düşünemiyorum. İyi de bir personelle yolumuza devam edeceğiz. Bu 3 markayı İzmir’de çok daha iyi noktalara getirmeyi hedefliyoruz” diye konuştu.

Mart 2028’de yeni binayı tamamlamış olacaklarını dile getiren Ergen, 30 bin metrekarelik ana tesisin 1 Nisan itibariyle projesini çizmeye başlayacaklarını belirterek, “Şu anda 140 kişiyle çalışıyoruz. 41 tane liftimiz var, kaporta-boya dahil 30 tane açık iş yerimiz var, araç kabullerine saydığımızda bunlar 83 tane iş yeri oluyor. Hepiniz bilirsiniz bir iş yerini 3 ile çarpıyoruz, yani 83 desek 240 oluyor. Bu kadar da insana istihdam verecek kapasiteye ulaşmayı hedefliyoruz. Zaten burada en önemli kısım da gerçekten personel sayılarıyla istihdam sağlayarak, İzmir'e hizmet etmek bu bizim için çok kıymetli bir değer” ifadelerini kullandı.

Bu sene 3 bin 800 ile 4 bin arası araç satışı gerçekleştirmeyi hedeflediklerini söyleyen Ergen, “Bu tabii ki distribütörlerin paylarına göre bir artış gösterecek ama biz pazar payımızı da artırmayı düşünüyoruz. İyi hizmet verdiğimiz sürece tercih ediliriz diye düşünüyoruz. Ben Novamer’in burada, İzmir'de bir fark yaratacağına ve başka bir adım atacağına inanıyorum. Filo satışında da grup şirketimizin birlikte hareket ederek bu markalarımızı büyük filolarla buluşturmayı hedefliyoruz” dedi.

Geçici tesis yatırımının 368 milyon TL olduğunu, yeni tesisin maliyetinin ise aşağı yukarı 900 milyon TL olacağını açıklayan Ergen, “Toplamda 1 milyar 300 bin TL civarında bir yatırımdan bahsediyoruz. Novamer şu ana kadar olanı göğüslemiş, diğerini de hep beraber göğüsleyeceğiz ve İzmir'de bu büyük yatırımı gerçekleştireceğiz” diye konuştu.