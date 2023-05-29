Now International'da enerji zirvede

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KONYA - Now International kuruluşunun daha 5. ayında gerçekleştirdikleri bu etkinlikte hem tüm liderlerini bir araya getirerek bir motivasyon sağlarken hem de bir ödül gecesi düzenledi. Ödül gecesinde bu kısa sürede kariyer alan liderlerini ödüllendirdiler.

Etkinliğin açılış konuşmasın yapan Global Başkan Emrullah Aydın, uluslararası birçok yatırımlarının olduğunu ve Now Internatıonal’ı “Birlikte Kazanalım” şiarıyla kurduklarını söyledi. Ödül gecesinde ödülleri Global Başkan ile birlikte veren ve gecede bir de konuşma yapan Operasyon Başkanı Dr. Hasan Hüseyin Aydın ise şirketin kuruluş hikayesini, adım adım tüm karar anlarını ve o heyecanı yaşadıkları kişileri bir bir sahneye çağırarak tüm katılımcılara yaşattı. Törende duygusal anlarda yaşandı.