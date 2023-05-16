Nur-İş, ihracatını artırmak için 12 milyon dolarlık yatırım yapıyor

Eray ŞEN



ADANA - Nur-İş Dış Ticaretten Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Gökhan Çağan, şirketin dünden bugüne gelişimini ve yeni hedeflerini EKONOMİ’ye anlattı. Aile şirketinde üçüncü kuşak olarak yönetimde görev aldığını belirten Çağan, “Şirketimiz 1998 yılından bu yana sektörde ancak daha önce kereste üzerinde çalışıldığı bir geçmiş de var. 1998 yılından itibaren ise PVC profil işine adım atıldı. 2013 yılında Adana OSB’de fabrikamızı kurup üretime başladık. Daha önce başka markaların doğramalarını yapıyorduk. Şimdi hammaddeden profil ve pencere üretiyoruz” dedi.

Yılda yaklaşık 15 bin ton hammadde işlediklerini anlatan Çağan, iç pazarda ‘Asya Pen’, dış pazarda ‘Maxvin’ markası ile yer aldıklarını açıkladı. Güney Amerika’da Şili, Kuzey Afrika’da Cezayir, Orta Asya’da Türki cumhuriyetler, Avrupa’da Bosna ve Sırbistan gibi farklı coğrafyalardaki yaklaşık 10 ülkeye ihracat yaptıklarını vurgulayan Çağan, “Bu sene biraz düşmesine rağmen, ortalama ihracat oranımız 45-55 bandında. Bu oranı artırmak için yeni bir yatırıma başladık. Hedefimiz üretimimizin yüzde 60-65’ini ihraç etmek” diye konuştu.

“İhracata yönelik katma değerli ürünler üreteceğiz”

Adana Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi’ndeki mevcut tesislerinin 22 bin metrekaresi kapalı olmak üzere 77 bin metrekare alanda faaliyet gösterdiğini, yaklaşık 350 kişi istihdam ettiklerini ifade eden Çağan, “Hazır pencere üretim kapasitemizi artırmak için yeni bir proje üzerinde çalışıyoruz. Tamamen ihracata yönelik bir yatırım olacak. Finansal kaynaklara ulaşabilirsek 2023 yılı sonunda devreye almayı planlıyoruz. Yatırım maliyeti 10-12 milyon dolar bandında olan bu proje ile istihdamımız da 350’den 500’e çıkacak. Modernizasyonu yüksek bir sistem ile daha kaliteli, daha katma değerli ürünler üreteceğiz” bilgisini verdi.

“Bizim hareket hızımız, finansal mekanizmaların açılmasına bağlı”

Kullandıkları hammaddenin ithal olması nedeniyle döviz kuruna dayalı çalıştıklarını vurgulayan Çağan, “Bizim üretimde hızlı hareket edebilmemiz, finansal mekanizmaların açılmasına bağlı, açılmadığı sürece hızlı hareket edemiyoruz” ifadesini kullandı.

Depremden sonra konteynır üretimine başladık

Adana’nın da aralarında bulunduğu 11 ilde büyük hasara yol açan depremden sonra, acil ihtiyaçlar nedeniyle yoğun bir konteynır üretimine başladıklarını belirten Çağan, şöyle konuştu: “Depremden sonra yardım anlamında konteynır yapımına başladık, sonra olay farklı şekilde gelişti. Bizim dışımızdaki şirketlerden, resmi kurumlardan konteynır talebi geldi, onlar için de yapmaya başladık. Üç aydır yoğun şekilde konteynır üretiyoruz. Bu arada seçim konteynırları da ürettik.”