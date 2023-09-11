Nuran Kızıl'a son görev

EKONOMİ (BURSA) – Ulucami’de düzenlenen cenaze törenine, Devlet eski Bakanı Cavit Çağlar’ın yanı sıra; TFF eski Başkanvekili Mustafa Çağlar, Yeşim Grup CEO’su Şenol Şankaya, Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, AK Parti İl Başkanı Davut Gürkan, CHP Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Bozbey, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Fenerbahçe eski Başkanı Aziz Yıldırım, Doğuş Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Ferit Şahenk, TFF eski Başkanı Mahmut Özgener, Bursaspor Başkanı Recep Günay ve pek çok seveni katıldı.

İş, spor, sanat ve siyaset dünyasından daha birçok ismin hazır bulunduğu cenaze namazı Ulucami Baş İmamı Tahsin Karanfil tarafından kıldırıldı.

Cenaze namazının ardından Nuran Kızıl, İnkaya Mezarlığı’nda toprağa verildi.