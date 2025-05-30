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Nutriline Premiks Fabrikası, Alikahya Organize Sanayi Bölgesi’nde açıldı

Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, Alikahya Organize Sanayi Bölgesi’nde hayvancılık sektörüne katkı sağlayacak Nutriline Premiks Fabrikası’nın açılış törenine katıldı. Açılış kurdelesinin kesilmesinin ardından fabrika gezilerek üretim süreçleri yerinde incelendi.

Haber Merkezi
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Nutriline Premiks Fabrikası, Alikahya Organize Sanayi Bölgesi’nde açıldı
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Kocaeli

Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, Alikahya Organize Sanayi Bölgesi’nde hayvancılık sektöründe hizmet verecek olan Nutriline Premiks Fabrikası’nın açılış törenine katıldı. Açılış törenine Vali İlhami Aktaş’ın yanı sıra Alikahya Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Sultan Hamit Velioğlu, Türkiye Yem Sanayicileri Birliği Başkanı M. Ünlü Karakuş, Nutriline Premiks Genel Müdürü Hüsamettin Perçin, Genel Müdür Yardımcısı Murat Yankı Perçin, Alikahya Organize Sanayi Bölgesi Bölge Müdürü Nevzat Göçer, iş dünyası temsilcileri ve davetliler yer aldıd.

Yapılan açılış konuşmalarının ardından, Vali İlhami Aktaş ve protokol üyeleri güzel dilek ve temenniler eşliğinde açılış kurdelesini kesti. Törenin ardından fabrikayı gezen heyet, üretim alanlarını yerinde inceleme fırsatı buldu.

Fabrika gezisi sırasında üretim süreçleri ve altyapıya dair yetkililerden bilgi alan Vali Aktaş, tesiste görev yapan personele kolaylıklar dileyerek, fabrikanın bölge ekonomisine ve hayvancılık sektörüne katkı sunmasını temenni etti.

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