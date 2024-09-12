OAV, batarya hücresi ve enerji depolamaya 240 milyon dolar yatırım yapıyor

HİLAL SÖNMEZ / KAYSERİ

OAV Kurucu ve CEO’su Murat Ertürk, üretimin yüzde 90’ını, 100’den fazla ülkeye ihraç etiklerini paylaşarak, şirket bünyesinde OAV Quantum Energy, OAV Air Bearings, OAV Labs ve OAV Teknoloji markaları ile faaliyetlerini sürdürdüklerini söyledi. 2020 yılında Kayseri Mimarsinan OSB’de ileri teknolojiye sahip sürtünmesiz hareket sistemlerinin kritik parçalarını üretmek için önemli bir yatırım gerçekleştirdiklerini aktaran Ertürk, 2023 yılında ise OAV Quantum Energy’yi kurarak Türkiye’nin ileri batarya hücreleri ve enerji depolama çözümlerine katkı sağlayacak yatırımlara odaklandıklarını kaydetti. Bu kapsamda Kayseri’ye bağlı olacak şekilde Yozgat Boğazlıyan’da yatırıma başladıklarını belirten Ertürk, “

“Enerji depolama pazarında lider olacağız”

Türkiye’de batarya hücresi üretimi ve enerji depolama çözümlerine yönelik 240 milyon dolarlık bir yatırıma başladık. Türkiye’deki hücre üretim tesisini ABD’deki OAV Ar-Ge ve laboratuvar olanakları ve personelimizle destekleyeceğiz. Yozgat Boğazlıyan’da ilk etabı 1GWh Lithium-Ion Hücre üretim kapasiteli olan tesisimizi 2025 yılının ilk çeyreğinde açmaya hazırlanıyoruz. Bu yatırımla, küresel enerji depolama pazarında lider olacağız. Yenilenebilir enerji ve sürdürülebilirliğe artan odaklanma, enerji depolama çözümlerine olan talebi önemli ölçüde artırdı. Bu yatırım, üretim kapasitemizi genişletmemize ve gelişmiş batarya hücreleri ile enerji depolama sistemlerine olan küresel talebi karşılamamıza olanak sağlayacak. Avrupa, Orta Doğu ve diğer pazarlara stratejik erişim sağlayacağız. Ayrıca mevcut kapasitemizle birlikte yapacağımız bu yeni yatırımla; Türkiye'de toplam 6 GWh ve ABD'de 2 GWh olarak üretim yapabileceğiz” dedi.

Yaklaşık 800 kişiye yeni istihdam alanı

Ekonomik koşulların zorluğuna rağmen, gelecek ihtiyaçları tahlil ederek yatırım kararı aldıklarını paylaşan Ertürk, “Enerji depolama çözümlerine ve lityum hücreye olan talep hızla artıyor ve bizde bu alanda lider olma fırsatını görüyoruz. Teknolojimize olan güvenimiz, pazarın sürdürülebilir enerjiye kayışı ve yüksek kaliteli ürünler sunabilme yeteneğimiz, bu yatırımla taçlanacak. Küresel pazardaki pozisyonumuz güçlenecek. Daha yüksek performansa ve daha uzun ömre sahip gelişmiş batarya hücrelerinin geliştirilmesini ve hem konut hem de büyük ölçekli endüstriyel uygulamalara uygun ürünler üreteceğiz. Ayrıca inşaatı devam eden ilk bina 10 bin metrekarelik kapalı bir alanı kapsayacak ve yaklaşık 110 kişiyi istihdam edeceğiz. Projenin ikinci aşamasında ise kapalı 27 bin metrekarelik ikinci bina inşa edilecek ve burada da 600 kişiye ek istihdam sağlayacağız. Bu tesisler, üretim yeteneklerimizi desteklemek için gereken modern alan ve altyapıyı sunacak. Bu proje ile hem yerel istihdama katkı sağlayacak hem de şirketimizin büyümesini destekleyeceğiz” diye konuştu.