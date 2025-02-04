Ocakta yüzde 15.1 arttı Denizli ihracatta yıla hızlı başladı

Geçtiğimiz yılı yüzde 4.7 artışla 4.4 milyar dolarlık ihracatla kapatan Denizli, 2025’e de hızlı bir giriş yaptı. Bu yıl 4.7 milyar dolarlık ihracat hedefi belirleyen kent, ilk ay yakaladığı yüzde 15.1’lik artışla ilk ay itibariyle bu hedefi desteklemiş oldu. Türkiye İhracatçılar Meclisi’nin verilerine göre Denizli’den geçtiğimiz ay 383 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdi.

Yeni yıla böylesine bir başlangıç yapmanın motive edici olduğunu ifade eden Denizli İhracatçılar Birliği (DENİB) Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Memişoğlu, “Özellikle yılın ikinci yarısında, gelişmiş ülkelerin tüketici taleplerindeki canlanmanın ihracatımızı ivmelendirmesini bekliyoruz. Yılın ilk yarısındaki ihracat seyri 2025’teki ihracat performansımızın ana belirleyicisi olacak. Ocak ayında önde gelen sektörlerimizin tamamında ihracat arttı. İlimizin tekstil-konfeksiyon ihracatı yüzde 7,2 artışla 116 milyon dolar, elektrik-elektronik ihracatı yüzde 25,2 artışla 86 milyon dolar, demir-demir dışı metaller ihracatı yüzde 21,4 artışla 62 milyon dolar, tarım ihracatı yüzde 9,6 artışla 33 milyon dolar, madencilik ihracatı yüzde 21 artışla 22 milyon dolar oldu” dedi.

Faiz indirimleri fırsatı yeni ticaret savaşlarına kurban gidebilir

Ocak ayında yapılan Para Politikası Kurulu’nda faizlerin 250 baz puanlık indirimle yüzde 47,5'ten yüzde 45'e düşürüldüğünü hatırlatan Memişoğlu, “Piyasaların ve reel sektörün uzun zamandır genel beklentisi enflasyonla mücadele döneminde yüksek faizin yerini ölçülü faiz oranlarının alması. Denizli iş dünyası olarak; yatırım ve üretim ortamının iyileşmesi en büyük temennimiz. Faiz indirimlerinin devam etmesiyle birlikte finansmana erişimin bir nebze daha kolaylaşacağını, bu sayede yatırım ve üretimdeki canlanmanın ihracatımıza da yansıyacağını ifade edebiliriz. ABD’nin Kanada ve Meksika’dan ithal edilen ürünlere yüzde 25, Çin’den ithal edilen ürünlere ise yüzde 10 ek gümrük vergisi getirmesi ve bu ülkelerin yapacağı misillemelerle yeni bir ticaret savaşı başladı. Gelişmiş ülkelerin faiz indirimleriyle tüketici taleplerinin artacağı, dolayısıyla küresel ticaretin canlanacağı beklenirken; ticaret savaşları tehdidi, dünya ticaretine olumsuz yansıyabilir” görüşünü vurguladı.

24 sektörün 14’ünde ihracat arttı

Denizli’den ihracat gerçekleştirilen 24 sektörün 14’ünde ihracatın arttığını belirten Memişoğlu, şunları söyledi: “Sanayi sektörlerinde; çimento, cam, seramik ve toprak ürünlerinde yüzde 26, deri ve deri mamullerinde yüzde 27,5, makine ve aksamlarında yüzde 13, otomotivde yüzde 17 oranında artış görüldü. Tarım sektörlerinde ise; hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri yüzde 87,3 oranında artışla dikkatleri çekti. Mobilya, kâğıt ve orman ürünlerinde yüzde 26 oranında artış kaydedildi.”

Zirve İngiltere’nin

Denizli ihracatında lider konumda olan İngiltere'ye ihracatın yüzde 45,7 artışla 56,4 milyon dolara yükseldiğini söyleyen Memişoğlu, “Ardından gelen ABD'ye ihracatımız yüzde 36,8 artışla 40 milyon dolar oldu. İlimiz ihracatında üçüncü sıraya yerleşen İtalya'ya ihracatımız yüzde 75 artışla 37,6 milyon dolar, Almanya'ya ihracatımız yüzde 5,8 artışla 31,6 milyon dolar, Hollanda'ya ihracatımız yüzde 17 artışla 22,3 milyon dolar olarak gerçekleşti. Cezayir, Yunanistan, Fas, İsveç ve Tunus’a yüzde 100’ün üzerinde gerçekleşen ihracat artışları ocakta dikkat çekti. Ocakta dikkat çeken bir diğer husus ise; Almanya’nın 2024 yılı ekim ve kasım aylarında dördüncü sıraya gerilemesinin ardından, 2025 yılının ilk ayında yine İngiltere, ABD ve İtalya’dan sonra dördüncü sırada yer alması oldu. Bu ülkedeki talep daralmasının etkilerini ilimiz ihracatında yansımalarını bu şekilde de görüyoruz” diye konuştu.