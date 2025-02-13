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O.C.G Health Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Arslan Ekonomi Gazetesi'ni ziyaret etti

O.C.G Health Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Arslan, Ekonomi Gazetesi Kocaeli Bölge Temsilcisi Sabiha Toprak’ı ziyaret etti. Ziyaretinde siyasete atıldığına değinen Ayhan Arslan, Anahtar Partisi STK Odalarından Sorumlu Komisyon Başkanı olduğunu dile getirdi.

Haber Merkezi
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O.C.G Health Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Arslan Ekonomi Gazetesi'ni ziyaret etti
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Merve Esin Esen/KOCAELİ

 

Ayhan Arslan, Ekonomi Gazetesi Kocaeli Bölge Temsilciliği’ne gerçekleştirdiği ziyaretinde Anahtar Partisi STK Odalarından Sorumlu Komisyon Başkanı olduğunu, bu yeni göreviyle birlikte siyasete atıldığını dile getirdi.

Ayhan Arslan, ayrıca İkon Enerji yönetim kurulu üyeliğine de devam ediyor. Gebze Güzeller OSB’de üretim faaliyetlerini gerçekleştiren İkon Enerji; galvanizli kule ve ahşap direk, elektrik, mekanik ve inşaat tasarımı, havai iletim, dağıtım hatları, yeraltı güç kablosu, denizaltı güç kablosu, kurum ve inşaat, test etme ve devreye alma, operasyon ve bakım gibi hizmetler veriyor. İkon Enerji iletim hattı ve yer altı güç kablosu için anahtar teslim tesis imkanı da sunuyor.

O.C.G Health Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini de yürüten Ayhan Arslan, ilaç ve tıbbi cihaz hizmetlerine de devam ediyor. O.C.G Health Gebze Güzeller OSB’de üretimlerine devam ediyor, sektörde eczacılık müstahzarlarının imalatı; anti serumlar, panzehirler, aşılar, hormon ve spermisit esaslı kimyasal kontra septik müstahzarlar, diyagnostik reaktifleri konularında hizmet veriyor.

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