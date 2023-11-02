ODAŞ, Çanakkale'de okçuluğa ilgi duyan gençlerin yanında

ODAŞ enerji ve madencilik alanında faaliyetlerini başarıyla sürdürürken; gençlere de güç katmak, onların yollarını aydınlatarak geleceğe güvenle bakmalarını sağlamak amacıyla, Çanakkale’de gençlerin okçuluk sporunda başarılara imza atmaları için desteğini sürdürüyor.

ODAŞ, sporun gelişimi ve genç yeteneklerin desteklenmesi amacıyla bu yıl da Çanakkale Okçuluk Spor Kulübü'nün ana sponsoru oldu. Sponsorluk kapsamında ODAŞ, hem okçuluk sporunun ülkemizde gelişimine hem de genç yeteneklerin bu alanda çalışmalarına katkıda bulunarak sosyal fayda odaklı çalışmalarına devam edecek.

Sabır, disiplin ve konsantrasyon sporu

ODAŞ, genç yeteneklerin sabır, disiplin, konsantrasyon, odaklanma ve özgüven gelişimini destekleyen okçuluk sporunu daha geniş kitlelere yaymak amacıyla 2023-2024 sezonunda da Çanakkale Okçuluk Spor Kulübü’nün ana sponsoru oldu. Çanakkale’de 200 öğrencisi bulunan kulüp geçtiğimiz yıl 16 turnuvaya katılım gösterdi. Sponsorluk kapsamında ODAŞ; kulüp formaları, turnuvalar ve etkinliklerde sporun ülkemizde yeniden yaygınlaştırılması için katkı sağlayacak.



Çanakkale Okçuluk Kulübü, 2014 yılından bu yana Çanakkale şehrindeki en yetenekli sporcuları keşfetme ve onların sahip oldukları potansiyeli en üst düzeye çıkarma misyonunu sürdürüyor. Kulüp, sadece atletik yeteneklerini geliştirmekle kalmayıp, aynı zamanda sporun saha içi ve saha dışındaki yönlerini kavramalarını sağlayarak sporcularına sportmenlik, takım çalışması ve sadakat gibi değerleri aşılıyor.

“Genç yetenekleri desteklemeye devam edeceğiz”

ODAŞ Strateji Başkanı, Caner Demirayak, “Güçlü yarınlar için gençlerimizin gelişimine önem veriyoruz. Okçuluk Spor Kulübü’ne olan bu desteğimiz sporun sadece bir aktivite olmanın ötesinde, bir birleştirici gücü, bir yaşam tarzı ve karakter gelişimi aracı olduğuna inanıyor olmamızdan kaynaklanıyor. ODAŞ olarak bu iş birliği ile okçuluk sporunun yaygınlaştırılması ve bu alanda kendini geliştirmek isteyen genç yeteneklerin desteklenmesine büyük önem veriyoruz. Desteğimiz ile Çanakkale Okçuluk Kulübü’nün bu önemli misyonunu sürdürmeye devam edeceğine yürekten inanıyor ve birlikte geleceğin şampiyonlarını yetiştirmek için heyecanlanıyoruz.” diye konuştu.