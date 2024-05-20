Odunpazarı 3D Gençlik Festivali’nde 19 Mayıs Coşkusu

ESKİŞEHİR

Eskişehir Avrupa Birliği Derneği (ES-AB) iş birliği ile Türkiye’de ve Eskişehir’de sadece Odunpazarı Belediyesi tarafından düzenlenen Odunpazarı Dinleme, Diyalog, Dayanışma (3D) Gençlik Festivali’nin üçüncüsü, Kanlıkavak Parkı’nda gerçekleştirildi. 3 gün süren festival 19 Mayıs 2024 Pazar günü sona erdi.

Siyasal aktörler arasında siyasal katılımın ve sosyal duyarlılığın arttırılmasıyla toplumun tamamını, özellikle de gençleri ilgilendiren ortak ekonomik, sosyal, siyasal ve kültürel sorunlara çözümlerin üretilmesine katkı sağlayabilecek bir platform oluşturmayı amaçlayan festival kapsamında alana iki çadır kuruldu. A ve B Çadırı adı verilen bu çadırlarda çeşitli söyleşiler ve etkinlikler yapıldı. Festivalin ikinci günüde dijital içerik üreticisi Betül Uslu, gençlerle bir araya geldi. Gençlik Katılımı ve Dijitalleşme konu başlığının tartışıldığı söyleşide, Uslu gençlere deneyimlerini aktardı. Festivalin üçüncü gününde ise Prof Dr. Nevzat Kaya, Özgürlük ve Kültür konu başlıklı söyleşi ile gençlerle buluştu. Festival alanında Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt ve gençler güne Odunpazarı Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğü eğitmenleri ile Zumba yaparak başladı. Gün boyu etkinliklerin devam ettiği festival alanında kurulan stantlarda ise gençle kahve ve tatlı ikramları yapıldı. Eskişehir’de bulunan sivil toplum örgütleri alanda stant açarak çeşitli etkinlikler düzenledi.

Odunpazarı Belediyesi, her festivalde olduğu gibi Uluslararası 3 D Gençlik Festivali kapsamında da Eskişehir’e bir orman kazandırdı. Çankaya Mahallesi’ne 3 bin 750 metrekarelik Dinleme Diyalog Dayanışma (3D) Gençlik Festivali Hatıra Ormanı’nın fide dikim etkinliğinde konuşan Kazım Kurt, 19 Mayıs’ın Atatürk'ün emperyalizme karşı başlattığı savaşın ilk gün olduğuna dikkat çekti. 19 Mayıs’ın umudun yeşerdiği gün olduğunu vurgulayan Başkan Kurt, “19 Mayıs asla ve asla imkansız diye bir şeyin olmadığının kanıtlandığı bir gün. Biz bu nedenle 19 Mayıs'ta çok mutluyuz” dedi.