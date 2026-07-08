Odunpazarı Belediyesi Alzheimer merkezi Özgür Özel’in katılımıyla açıldı

Ali Baş/Eskişehir

Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt'un yerel seçimler öncesinde sözünü verdiği ve yapım sürecini yakından takip ettiği Dr. Nurten-Lütfü Yüksel Alzheimer Merkezi toplam 4 bin 136,50 metrekarelik alan üzerine üç katlı olarak inşa edildi. Alzheimer hastalarının günlük yaşamlarını destekleyecek ve uzun süreli bakım ihtiyaçlarına yanıt verecek şekilde tasarlanan merkezde, etkinlik alanlarından palyatif bakım servisine kadar pek çok donatı yer alıyor. Merkezin hizmete girmesiyle birlikte Vadişehir Mahallesi; Şerife Aysel Erkara Gündüz Bakımevi ve Kreşi, Ahmet Ara Engelsiz Gündüz Bakımevi ve Kreşi, Lütfü Yüksel Yaşlı Bakım Merkezi ve Dr. Nurten-Lütfü Yüksel Alzheimer Merkezi ile yaşlı bakımından çocuk hizmetlerine kadar uzanan örnek bir sosyal yaşam kampüsüne dönüştü.

Kazım kurt: "Sosyal belediyecilik, halkın ihtiyaç duyduğu her alanda var olabilmektir"

Törende konuşan Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, açılışı yapılan kampüsün Odunpazarı Belediyesi'nin sosyal belediyecilik anlayışının en somut örneklerinden biri olduğunu söyledi. Kampüs içerisinde daha önce hayırseverlerin katkılarıyla kreşler ve yaşlı bakım merkezinin hizmete açıldığını hatırlatan Başkan Kurt, bugün de Alzheimer Merkezi'nin aynı dayanışma ruhuyla kente kazandırıldığını belirtti. "Devletimizin yetişemediği alanlarda sosyal belediyecilik ve halkçı belediyecilik anlayışıyla hizmet üreterek halkımızla kucaklaşıyoruz" diyen Başkan Kurt, güven veren belediyecilik anlayışı sayesinde hemşehrilerinin desteğiyle bugüne kadar 8 kreş, 1 yaşlı bakım merkezi ve 1 engelli kreşinin Odunpazarı'na kazandırıldığını ifade etti. Açılışı yapılan Alzheimer Merkezi'nin yaklaşık 117 milyon liralık maliyetinin büyük bölümünün Yüksel Ailesi tarafından karşılandığını söyleyen Başkan Kurt, Dr. Nurten Yüksel ile iş insanı Lütfü Yüksel'e Odunpazarı halkı adına teşekkür etti.

Yüksel: "Burada sadece bakım değil, insan onuruna yakışır bir yaşam sunulacak"

Adını taşıyan merkezin açılışında duygusal anlar yaşayan Dr. Nurten Yüksel ise bir hekim olarak Alzheimer hastalığının yalnızca hafızayı değil, ailelerin yaşamını ve umutlarını da etkileyen zorlu bir süreç olduğunu söyledi. Üç yıl önce hizmete açılan Lütfü Yüksel Yaşlı Bakım Merkezi'nin hemen yanında böyle bir merkezin hayata geçirilmesinin yaşlı bakımında örnek bir sosyal dayanışma modeli oluşturduğunu belirten Yüksel, projeye öncülük eden Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt'a ve emeği geçen herkese teşekkür etti. Hayırsever iş insanı Lütfü Yüksel de yaptığı konuşmada, üç yıl önce Yaşlı Bakım Merkezi'ni Odunpazarı Belediyesi ile birlikte kente kazandırdıklarını, bugün ise Alzheimer Merkezi'nin açılışını gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. İki merkezin birlikte yaşlılar ve Alzheimer hastaları için güvenli, çağdaş ve insan onuruna yakışır bir yaşam alanı oluşturacağına inandığını dile getiren Yüksel, projeyi hayata geçiren Odunpazarı Belediyesi'ne ve Belediye Başkanı Kazım Kurt'a teşekkür etti.

Özel “Odunpazarı Belediyesi'nin sosyal belediyecilik anlayışı Türkiye’ye örnek oluyor”

CHP lideri Özgür Özel, böylesine önemli ve anlamlı bir tesisin açılışında bulunmaktan büyük mutluluk duyduğunu kaydetti. Özgür Özel “Elbette partimiz, siyaseten zorlu günlerden geçiyor. Bugün burada grup başkanvekillerimiz, genel başkan yardımcılarımız, milletvekillerimiz ve Parti Meclisi üyelerimizle birlikteyiz. Türkiye, çoklu krizlerin yaşandığı zorlu bir dönemden geçiyor. Cumhuriyet Halk Partisi’ni parti içi bir tartışmanın tarafıymış gibi göstermeye çalışanlar var. Oysa esas mesele çok açıktır: Bir tarafta iktidarı değiştirmeye karar vermiş millet, diğer tarafta ise iktidarı bırakmamakta direnen bir anlayış bulunmaktadır. Bugün yaşanan gerilim de bunun sonucudur. Böylesi dönemlerde sokakta olmak, meydanlarda mücadele etmek elbette çok kıymetlidir. Ama en az bunun kadar önemli olan bir başka gerçek daha var: Cumhuriyet Halk Partili belediyelerin, bütün baskılara, engellemelere ve saldırılara rağmen durmadan çalışması, hizmet üretmesi ve geleceğe kalıcı eserler bırakmasıdır.

Eskişehir bu konuda gerçekten örnek bir kenttir. Büyükşehir Belediyesiyle, Tepebaşı Belediyesiyle, Odunpazarı Belediyesiyle ve tüm ilçe belediyeleriyle son derece üretken bir belediyecilik anlayışı sergileniyor. Bu nedenle, her şeye rağmen görevlerini başarıyla yerine getiren ve bizlere gurur yaşatan tüm belediye başkanlarımıza bir kez daha yürekten teşekkür ediyorum.

Eskişehir’de moral buluyoruz

Bugün Eskişehir’in bu sıcak havasında, sıcacık insanlarıyla birlikte olmak bizlere ayrıca güç verdi. Biz, Eskişehir’e her gelişimizde buradan moral alıyoruz. Buradan ayrılırken kendimizi daha güçlü, daha umutlu ve mücadele konusunda daha kararlı hissediyoruz. Biraz önce Sayın Başkan da ifade etti. Ben Eskişehir’e ilk kez siyasetçi olarak gelmedim. Türk Eczacıları Birliği Genel Sekreteri olarak geldim. Sonra milletvekili olarak geldim. Grup başkanvekili olarak geldim. Grup Başkanı olarak geldim. Genel Başkan olarak geldim. Her gelişimde Eskişehir’den başka kentlere örnek olacak uygulamalar ve güzel anılarla ayrıldım. Her ayrılışımda da yeniden gelmem için içten davetler aldım. İnanıyorum ki bundan sonra da Eskişehir’de olmaya, sizlerle birlikte yürümeye devam edeceğiz.

Üstelik çok uzun bir zaman sonra değil; çok yakında, bu kez yalnızca Eskişehir’in yerel yönetimlerinde değil, Türkiye’nin genel iktidarında sorumluluk üstlenmiş bir siyasi partinin genel başkanı olarak yeniden burada olacağız. Bugün ana muhalefetin genel başkanı olarak konuşuyorum; yarın iktidar partisinin genel başkanı olarak Eskişehir’e gelecek, Eskişehir ve Türkiye için hep birlikte çalışmaya devam edeceğiz. Yol arkadaşlarımıza, mücadelemize omuz verenlere, bize güvenenlere, inananlara yürekten selam olsun. Bu güzel eserin Eskişehir’imize hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum.”

108 kişiye hizmet verecek

Toplam 4 bin 136,50 metrekarelik alanda hizmet verecek Dr. Nurten-Lütfü Yüksel Alzheimer Merkezi'nde bodrum ve zemin katlarda hastaların sosyal yaşamdan kopmaması amacıyla planlanan 6 etkinlik alanı bulunuyor. Birinci ve ikinci katlarda iki ve altı kişilik toplam 41 oda yer alırken, giriş katında ağır bakım hastalarına yönelik palyatif servis hizmet verecek. 108 kişilik kapasitesiyle Eskişehir'in önemli bir ihtiyacını karşılayacak merkez, yalnızca bir bakım tesisi değil; sosyal belediyecilik anlayışının, dayanışmanın ve kamusal sorumluluğun güçlü birörneği olarak hizmet verecek.