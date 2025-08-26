Odunpazarı Belediyesi dijital dönüşümde kendi sistemini geliştirdi

ESKİŞEHİR / EKONOMİ

Odunpazarı Belediyesi, dijitalleşme yolunda en önemli projelerinden biri olan CEOR sistemini Yenikent Mahallesi’ndeki 100. Yıl Kültür Merkezi Lozan Salonu’nda düzenlenen lansmanla kamuoyuna sundu. Kurum içi süreçleri hızlandırmayı, verimliliği artırmayı ve maliyetleri azaltmayı hedefleyen CEOR, belediye çalışanlarının iş akışlarını dijital ortama taşıyacak.

Lansmanda konuşan Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, sistemin sadece bir yazılım olmadığını vurgulayarak, “Bugün burada sadece bir yazılım tanıtmıyoruz; bir kararın arkasında duruyoruz. Bu defa geç kalmayacağız. Geçmişte çok şey ıskalandı, ama biz bu alışkanlığı bozmak için buradayız. Teknoloji bizim için vitrin süsü değil, kamucu bir aklın aracı ve mali disiplinin en güçlü destekçisidir. CEOR’u dışarıdan satın almadık; kendi personelimizle, kendi vizyonumuzla geliştirdik. Bu sadece teknik bir başarı değil; aynı zamanda bir bağımsızlık bildirgesidir” diye konuştu.

Dijitalleşmeye yönelik kaygılara da değinerek teknolojiyi bir tehdit değil, yeni bir imkân olarak gördüklerini söyleyen Kurt, “Robotlar işlerimizi elimizden alacak mı diye soranlar oluyor. Biz bu teknolojiyi düşman değil, yeni bir yol arkadaşı olarak görüyoruz. Belediyecilik artık sadece asfalt dökmekle ilgili değil; veriyi okumak, zekâyla yönetmek ve insanı merkezde tutarak geleceği bugünden kurmak zorundayız. CEOR da bu anlayışın ürünüdür” dedi.

“Kaynakları doğru kullanan bir yönetim anlayışı benimsedik”

Belediyenin mali disiplinine dikkat çekerek, CEOR’un bu anlayışı daha da güçlendireceğini vurgulayan Kazım Kurt, “Bugün Türkiye’de vergi borcu olmayan belediyelerden biriysek bunun arkasında kaynaklarını doğru kullanan, israfa geçit vermeyen bir yönetim anlayışı var. Ve şimdi bu anlayışı CEOR gibi sistemlerle güçlendiriyoruz. Bu başarı kolektif aklın ürünüdür. Gelin geleceği birlikte kuralım. Çünkü biz geleceği kaçırmamanın en garantili yolunun, geleceği başlatanlardan biri olmaktan geçtiğine inanıyoruz. Odunpazarı Belediyesi olarak hem halkımız için, hem çalışanlarımız için, hem de Türkiye’deki tüm belediyelere örnek olmak için bu dönüşümü başlattık” ifadelerini kullandı.

“CHP’li belediyeler baskı altında”

Kazım Kurt, konuşmasında CHP’li belediyelerin bugün açık bir baskı altında olduğuna da dikkat çekti. Kurt: “Kaynaklarımız kısıtlanıyor, projelerimiz engelleniyor, başkanlarımız yargı sopasıyla tehdit ediliyor. Ama biz biliyoruz ki bu saldırılar bugüne değil, geleceğe yöneliktir. Biz günü kurtarmak için değil, yarını inşa etmek için çalışıyoruz. Bu treni beklemiyoruz, bu treni biz sürüyoruz”