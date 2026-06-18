Odunpazarı Belediyesi/ Kazım Kurt: "Dünya Bankası kredisiyle enerji yatırımı yapıyoruz"

Eskişehir/Ekonomim

Odunpazarı Belediyesi, ilçenin enerji geleceğine yön verecek önemli bir projeyi hayata geçiriyor. Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, yaklaşık 479 bin dolar yatırım bedeline sahip, 598 kWe/675 kWp gücündeki Güneş Enerjisi Santrali (GES 2) Projesi’nin ihale sürecinin başarıyla tamamlandığını açıkladı. Başkan Kurt, projenin yalnızca bir enerji yatırımı olmadığını, aynı zamanda çevreye duyulan saygının, gelecek nesillere karşı hissedilen sorumluluğun ve kamu kaynaklarını etkin kullanma anlayışının güçlü bir yansıması olduğunu belirtti.

Enerji maliyetlerinin her geçen gün arttığı bir dönemde yerel yönetimlerin geleceği planlamak zorunda olduğuna dikkat çeken Başkan Kurt, “Odunpazarı Belediyesi olarak kaynaklarını doğru kullanan, halkın parasını yine halk için harcayan ve geleceği bugünden planlayan bir anlayışla hareket ediyoruz. Bugün ilçemiz adına son derece önemli bir yatırımı daha hayata geçirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Yaklaşık 479 bin dolar yatırım bedeline sahip, 598 kWe/675 kWp gücündeki Güneş Enerjisi Santrali (GES 2) projemizin ihale sürecini tamamladık. Bu yatırım yalnızca bir enerji projesi değildir. Bu yatırım; çevreye duyduğumuz saygının, gelecek kuşaklara karşı sorumluluğumuzun ve kamu kaynaklarını verimli kullanma anlayışımızın somut bir göstergesidir.” dedi.

Dünya bankası finansmanıyla hayata geçiyor

GES 2 Projesi’nin en dikkat çekici yönlerinden birinin finansman modeli olduğunu vurgulayan Başkan Kurt, yatırımın Kamu ve Belediye Yenilenebilir Enerji Projesi kapsamında sağlanan Dünya Bankası kaynaklarıyla gerçekleştirildiğini söyledi.

Dünya Bankası’nın finansman desteğinin her kuruma sağlanmadığını ifade eden Başkan Kurt, bu durumun Odunpazarı Belediyesi’nin mali yapısına ve kurumsal güvenilirliğine duyulan uluslararası güvenin önemli bir göstergesi olduğunu belirtti. “Bu tür finansman kaynakları her belediyenin erişebildiği kaynaklar değildir” diyen Başkan Kurt, “Dünya Bankası gibi uluslararası kuruluşlar yatırım yapacak kurumları mali yapıları, proje üretme kapasiteleri ve sürdürülebilirlik anlayışları açısından titizlikle değerlendirir. Belediyemizin bu kaynağa erişebilmiş olması, mali disiplinimizin, kurumsal güvenilirliğimizin ve doğru yönetim anlayışımızın bir sonucudur. Uzun vadeli ve düşük maliyetli bu finansman sayesinde belediye bütçemizi zorlamadan önemli bir yatırımı hayata geçiriyoruz” ifadelerini kullandı.

Hem doğaya hem de bütçeye katkı

Güneş enerjisinin temiz, yenilenebilir ve sürdürülebilir bir kaynak olduğuna dikkat çeken Başkan Kurt, Türkiye’nin sahip olduğu güneş potansiyelinin değerlendirilmesinin artık bir tercih değil zorunluluk haline geldiğini söyledi. Başkan Kurt, “Enerjide dışa bağımlılığın azaltılması, belediyelerin artan enerji giderlerinin kontrol altına alınması ve çevrenin korunması açısından yenilenebilir enerji yatırımları büyük önem taşıyor. Biz de bu bilinçle hareket ediyor, Odunpazarı’nı geleceğe hazırlıyoruz. Güneşten elde edeceğimiz enerji sayesinde belediyemizin enerji giderlerinde önemli tasarruf sağlayacağız. Elde edeceğimiz tasarrufu ise yine vatandaşlarımıza hizmet olarak geri döndüreceğiz” dedi.

Yarınları bugünden aydınlatıyoruz

Odunpazarı Belediyesi’nin çevreci yatırımlarının artarak devam edeceğini belirten Başkan Kurt, açıklamasını şu sözlerle tamamladı: “Biz yalnızca yollar, parklar ve binalar inşa etmiyoruz. Çocuklarımıza daha temiz bir çevre, daha yaşanabilir bir kent ve daha güçlü bir gelecek bırakmak için çalışıyoruz. Güneşten aldığımız güçle Odunpazarı’nın yarınlarını bugünden aydınlatıyoruz. Hem doğayı koruyan hem de belediye bütçesine katkı sağlayan bu önemli yatırımın ilçemize, hemşehrilerimize ve gelecek nesillere hayırlı olmasını diliyorum. Odunpazarı üretmeye, tasarruf etmeye ve geleceğe yatırım yapmaya devam edecek.”