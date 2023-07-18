Odunpazarı Belediyesi, Kurumsal Karbon Ayakizi Raporunu yayınladı

ESKİŞEHİR

Tüm dünyanın ana gündem maddesi olan iklim değişikliği ile mücadele konusunda sera gazı emisyonlarının azaltımına yönelik yasal zorunluluklar beklenirken, Odunpazarı Belediyesi hizmet alımı yapmadan kendi personeli ile gerçekleştirdiği Ar-Ge çalışmaları sonucunda 2022 yılı kurumsal sera gazı envanteri ve emisyon raporu çalışmalarını tamamladı. Rapor, doğanın çığlığına kulak ver sloganı ile belediyenin resmi web sitesinde yayınlanarak, kamuoyu ile paylaşıldı.

Hazırlanan rapor kapsamında İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü personeli tarafından belediye faaliyetleri esnasında motorlu araçlar ve ekipmanlar çalışırken ortaya çıkan emisyonlardan, personelin işe geliş-gidişlerinden kaynaklı emisyonlara kadar geniş çaplı bir hesaplama yapıldı.

Rapor ile birlikte; belediye faaliyetlerinin iklim değişikliğine etkisinin hesaplanması, mevcut ve gelecekteki yasal düzenlemelere hazırlık sağlanması, karbon yönetiminde riskli ve sorunlu noktaların belirlenmesi, TS EN ISO14064-1:2019’a uygun sera gazı emisyonlarının raporlanması, kurumsal karbon yönetim planı oluşumuna katkı sağlanması, çalışanların iklim değişikliği, enerji verimliliği ve sürdürülebilirlik konularında bilinçlendirilmesi hedefleniyor.