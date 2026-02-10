Odunpazarı Belediyesi’ne Avrupa’dan Yönetişim Mükemmelliği Markası

Eskişehir/Ekonomi

Avrupa Konseyi’nin yetkilendirdiği Argüden Yönetişim Akademisi koordinatörlüğünde; Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) ev sahipliğinde ve Avrupa Yerel Demokrasi Derneği (ALDA) ile Özyeğin Üniversitesi iş birliğiyle yürütülen ELoGE sürecinde, başvurular deneyimli bürokratlar, akademisyenler ve sivil toplum temsilcilerinden oluşan bağımsız bir jüri tarafından değerlendirildi. Odunpazarı Belediyesi, yönetişim kapasitesini sistematik biçimde geliştirmeye yönelik kararlı yaklaşımıyla jüri tarafından ödüle layık görüldü.

ELoGE 2025 Ödül Töreni, Ankara’da Türkiye Belediyeler Birliği ev sahipliğinde düzenlendi. Törende, Avrupa Yönetişim Mükemmelliği Markası’nı bir yıl süreyle kullanma hakkı kazanan belediyelere ödülleri takdim edildi. Odunpazarı Belediyesi adına törene Başkan Yardımcısı Uğur Haluk Durdağ katıldı.

Şeffaf ve katılımcı yönetimin başarısı

Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, elde edilen başarıya ilişkin yaptığı değerlendirmede, iyi yönetişim anlayışını yerel yönetim çalışmalarının merkezine koyduklarını vurguladı. “Odunpazarı’nda yönetim anlayışımızın temelinde şeffaflık, katılımcılık ve hesap verebilirlik yer alıyor. Hemşehrilerimizin karar süreçlerine katılımını önemseyen, ortak akılla hareket eden bir yönetim anlayışını benimsiyoruz. Avrupa Konseyi tarafından verilen bu prestijli markaya layık görülmek, doğru yolda ilerlediğimizin önemli bir göstergesidir” diyen Başkan Kurt, bu başarının ekip çalışmasının sonucu olduğunu belirtti. Odunpazarı’nda hayata geçirdikleri her projede sürdürülebilirliği ve toplumsal faydayı gözettiklerinin altını çizen Başkan Kurt, “Belediyeciliği sadece hizmet üretmek olarak değil, aynı zamanda demokratik katılımı güçlendiren bir süreç olarak görüyoruz. ELoGE markası, bu anlayışımızın uluslararası düzeyde takdir edilmesinden dolayı bizler için ayrı bir gurur kaynağıdır” ifadelerini kullandı.

Türkiye genelinde bu yıl 6 büyükşehir ve 10 ilçe belediyesi olmak üzere toplam 16 belediye ELoGE marka kullanım hakkı elde ederken, Odunpazarı Belediyesi iyi yönetişim alanındaki istikrarlı çalışmalarıyla öne çıkan ilçe belediyeleri arasında yer aldı. Marka, yerel yönetimlerde iyi yönetişim kültürünün Avrupa düzeyindeki en önemli göstergelerinden biri olarak kabul ediliyor.

Odunpazarı Belediyesi’nin ELoGE ile taçlandırılan bu başarısı, vatandaş odaklı, katılımcı ve sürdürülebilir yerel yönetim uygulamalarının uluslararası ölçekte karşılık bulduğunu bir kez daha ortaya koydu.