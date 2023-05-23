Odunpazarı Belediyesi’nin kurduğu Arıköy, Türkiye’ye örnek oldu

Abdullah SÖNMEZ



ESKİŞEHİR - 2019 yılında 35 dönümlük bir alan üzerine kurulan Arıköy’de, bal üretiminin yanı sıra arıcılık için gerekli olan botanik bilgisinden, temel ve ileri düzey arıcılığa, kovan bilgisinden pazarlama stratejilerine kadar birçok konuda teorik ve pratik eğitim de veriliyor.



Arıköy’de 30 saatlik teorik eğitim programının ardından 10 saatlik uygulama eğitimleri verdiklerini belirten Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, “Uygulama eğitimlerinde kovan kontrolü, ana arı kontrolü, zayıf kolonileri birleştirme işlemi, besin kontrolü ve besleme teknikleri, yağmacılığa karşı önlemler, kovan için çerçeve hazırlama, gerekli durumlarda kovana ikinci katın hazırlanması, arı hastalıklarına karşı önlemler ve ilaç uygulamaları gibi arıcılığa dair her konuda bilgiler veriyoruz” dedi.

Arıköy’de eğitim çalışmalarının başladığı 2019 yılından bugüne kadar gerçekleştirilen eğitimlere 406 öğrenci katıldığını açıklayan Kurt, sözlerine şöyle devam etti: “Pandemi nedeniyle 2020 ve 2021 yılları arasında eğitim çalışmalarına ara verilirken, 2023 yılı eğitimleri 4 grup halinde devam ediyor. Önceki yıllarda eğitimlerini başarı ile tamamlayan öğrencilerin büyük çoğunluğu arıcılık faaliyetini aktif olarak sürdürüyor. Bu öğrencilerin bir kısmının kendilerine yetecek kadar bal üretirken bir kısmı ise ürettiği bal, polen, arısütü ve arı ürünlerini satarak ticari kazanç elde ediyor.”

Üretilen ballar ihtiyaç sahiplerine ücretsiz ulaştırılıyor

Arıköy’de, eğitim alan öğrencilerin arıcılık malzemelerini muhafaza etmeleri ve dinlenmeleri amacıyla 50 kulübe ve 2 bin metrekare yeşil alan bulunduğunu aktaran Kurt, “Balların kalitesi ve aroma çeşidinin arttırılması için atıl durumda bulunan arazilere 3 bin adet gojiberry ve 8 bin adet lavanta fidanı diktik. Arıköy’deki belediyemize ait kovanlarda ürettiğimiz balları, paranın geçmediği market olarak bilinen ve maddi durumu yetersiz olan vatandaşların faydalandığı Odunpazarı Belediyesi Halk Market aracılığı ile ihtiyaç sahibi vatandaşlar ile paylaşıyoruz” diye konuştu.