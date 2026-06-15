Odunpazarı/Başkan Kurt “Sanat ve kültürün merkezi haline geliyoruz”

ALİ BAŞ/ESKİŞEHİR

Odunpazarı Belediyesi tarafından bu yıl 9'uncusu düzenlenen Uluslararası Ahşap Heykel Festivali, "Ahşabın Sesi" temasıyla Hicri Sezen Meydanı'nda sanat dolu etkinliklerle devam ediyor. Festivalin açılış törenine Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, yurt dışından ve yurt içinden festivale katılan sanatçılar ile çok sayıda vatandaş katıldı. Festivalin açılışında konuşan Başkan Kazım Kurt, etkinliğin Eskişehir’de ahşap sanatının gelişimine önemli katkılar sunduğunu belirtti. Yıllar önce kentte ahşap sanatından söz edilmezken bugün belediye bünyesindeki atölyelerde yüzlerce sanatçının üretim yaptığını vurgulayan Başkan Kurt, festival kapsamında sanatçıların çalışmalarını vatandaşların gözü önünde gerçekleştirdiğine dikkat çekti. Bu sürecin özellikle gençlere ilham verdiğini söyleyen Başkan Kurt, Odunpazarı’nı sanat ve kültürün merkezi haline getirmek için çalıştıklarını kaydetti.

Eskişehir’in güçlü festival kültürü var

Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç da yaptığı konuşmada ahşap ve toprağın insanlık tarihinin vazgeçilmez iki unsuru olduğunu belirterek, festival boyunca ahşabın sanata dönüşümüne tanıklık edileceğini söyledi. Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce ise Eskişehir’in güçlü festival kültürüne dikkat çekerek, kentin sanatla iç içe yaşamının bu tür organizasyonlarla daha da güçlendiğini ifade etti.

Festivalin ilk günü sanat ve eğlence dolu etkinliklerle geçti. Halk Merkezlerinde yer alan Ahşap Atölyesi’nin Yıl Sonu Sergisi’nin açılışıyla başlayan program, açılış seremonisiyle devam etti. Ardından Odunpazarı Belediyesi Ritim Topluluğu sahne alırken, GO Sanat’ın Sirtaki Gösterisi ve Mister & Missus performansı meydanı dolduran vatandaşlardan büyük alkış aldı. Gecenin finalinde ise sanatçı Pınar Işık sevilen şarkılarını seslendirdi.

Eskişehirliler üretim süreçlerini yakından izliyor

Festival boyunca Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Heykel Bölümü akademisyenleri ve öğrencilerinin yanı sıra farklı ülkelerden gelen sanatçılar da ahşabı sanata dönüştürmeye devam ediyor. Vatandaşlar, sanatçıların üretim süreçlerini yakından izleme fırsatı bulurken, konserler, gösteriler ve çeşitli etkinliklerle festival coşkusu Hicri Sezen Meydanı’nda sürüyor.