Odunpazarı/Kurt: “Kadınlar ve çocukların kent yaşamına katılımını destekleyeceğiz”

ALİ BAŞ/ESKİŞEHİR

Odunpazarı Belediyesi ile Eskişehir Anneleri Buluşuyor Kulübü iş birliğinde düzenlenen “Anneler ve Çocuklar Kanlıkavak’ta Buluşuyor” etkinliği, Kanlıkavak Parkı’nda gerçekleştirildi. Anneleri ve çocukları bir araya getiren etkinlikte Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, hem etkinlik alanında yürütülen çalışmaları inceledi hem de annelerin talep ve önerilerini dinledi.

Kadınları ve çocukları mutlu bir Odunpazarı

Etkinlik sırasında parkın girişine kurulan çadırda Eskişehir Anneleri Buluşuyor Kulübü Kurucusu Esen Ökmen ve annelerle bir araya gelen Başkan Kurt, annelerin sorularını yanıtladı. Görüşmede, annelerin çocuklarıyla birlikte kamusal alanlardan yararlanabilmesi, parklarda etkinlik düzenleyebilmesi ve belediyeyle iş birliği içinde yeni çalışmalar yapılması konuları ele alındı. Annelerle buluşmasında geçtiğimiz günlerde Dede Korkut Parkı’nda etkinlik yapmak isteyen annelerin park görevlileri tarafından parktan çıkarılmasına tepki gösteren Başkan Kurt, parkların kentte yaşayan herkesin ortak kullanım alanı olduğunu vurguladı. Anne-çocuk buluşmalarını programlı hale getirmek istediklerini belirten Başkan Kurt, "Odunpazarı Belediyesi'nin parklarının ve etkinlik alanlarının kapıları annelere her zaman açık" dedi.

Anneler ile gerçekleşen buluşmanın ardından etkinliğin açılış seremonisi yapıldı. Etkinliğin açılış konuşmasını Eskişehir Anneleri Buluşuyor Kulübü Kurucusu Esen Ökmen yaptı. Kulüp çalışmaları hakkında bilgi veren Ökmen, Başkan Kurt'a kendilerine verdiği destek ve böyle bir etkinlik düzenlediği için teşekkür etti.

Başkan Kurt çocuklarla oyun oynadı

Kanlıkavak Parkı’nda gün boyunca çocuklara yönelik çeşitli etkinlikler düzenlendi. Taş boyama, yüz boyama ve resim çalışmalarının yanı sıra ahşap oyun grupları, OBAK pistlerinde oyunlar, jimnastik ve spor etkinlikleri çocuklara keyifli anlar yaşattı. Çocuk konserinin de gerçekleştirildiği programda anneler, psikolog ve diyetisyenin bulunduğu danışma masasında sorularına yanıt bulma olanağı elde etti.