Odunpazarı’ndan 105 milyon liralık sağlık yatırımı

Ali Baş/Eskişehir

Çalışmalarına 4 Ekim 2024 tarihinde başlanan Alzheimer Merkezi’nin bugüne kadar yaklaşık maliyeti 105 milyon TL’ye ulaştı. Toplam 4 bin 136,50 metrekarelik alan üzerine kurulan ve üç katlı olarak inşa edilen merkez, Alzheimer hastalarının hem günlük yaşamlarını destekleyecek hem de uzun süreli konaklama ihtiyaçlarına yanıt verecek şekilde tasarlandı. Bodrum ve zemin katlarda, hastaların sosyal etkileşimini ve fiziksel-psikolojik gelişimini destekleyecek etkinlik alanları yer alırken, üst katlar konaklama birimleri için ayrıldı. Merkezde birinci ve ikinci katlarda bulunan iki kişilik ve altı kişilik odalarla birlikte toplam 36 oda bulunuyor. 88 kişilik kapasitesiyle tesis, Eskişehir genelinde Alzheimer bakım hizmetleri alanında önemli bir boşluğu dolduracak.

Sanayici Lütfü Yüksel destek verdi

Dr. Nurten-Lütfü Yüksel Alzheimer Merkezi’ne ilişkin değerlendirmelerde bulunan Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, “Yerel seçimler öncesinde hemşehrilerimize verdiğimiz Alzheimer Merkezi sözünü, bugün somut bir sosyal sağlık yatırımı olarak hayata geçirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Alzheimer, yalnızca bireyi değil, ailesini ve yakın çevresini de derinden etkileyen bir hastalık. Bu nedenle bu merkez, yalnızca bir yapı değil; dayanışmanın, sosyal belediyeciliğin ve insan onuruna yakışır yaşam anlayışının bir yansımasıdır” dedi.

Hayırsever iş insanı Lütfü Yüksel’in projeye verdiği desteğin çok kıymetli olduğuna dikkat çeken Kurt, “Sayın Lütfü Yüksel’in daha önce ilçemize kazandırdığı Yaşlı Bakım Merkezi’nin ardından Alzheimer Merkezi’ne de öncülük etmesi, toplumsal sorumluluk bilincinin en güzel örneklerinden biridir. Kendisine Odunpazarı halkı adına yürekten teşekkür ediyorum. Kamu ve hayırsever iş birliğiyle hayata geçirilen bu tür projeler, kentimizin sosyal altyapısını güçlendiriyor” ifadelerini kullandı.

Stratejik konum, güçlü sosyal bakım ağı

Vadişehir Mahallesi’nde, Lütfü Yüksel Yaşlı Bakım Merkezi’nin hemen yanında yükselen Alzheimer Merkezi, iki tesis arasında güçlü ve bütüncül bir sosyal bakım ağı oluşturacak. İnşaat çalışmalarında sona gelinirken, son hazırlıkların tamamlanmasının ardından merkezin kısa süre içinde kapılarını açması planlanıyor.