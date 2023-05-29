OEDAŞ, Kadın Dostu Markalar 2023 Farkındalık Ödülü’nü aldı

ESKİŞEHİR - Kadın Dostu Markalar Platformu’nun İstanbul İş Sanat Kültür Merkezi’nde düzenlediği törende şirket adına ödülü alan OEDAŞ Genel Müdürü Fuat Celepci, Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi (UNGC) ve Birleşmiş Milletler Kadının Güçlenmesi İlkeleri (WEP’s) imzacısı olduklarını hatırlattı. Her alanda fırsat eşitliğine yönelik çalışmalar gerçekleştirdiklerini açıklayan Celepci, “Faaliyet gösterdiğimiz enerji sektörü, kadın istihdamının düşük olduğu sektörler arasında yer alıyor.

Bu konuda bir önyargı var. İşte biz bu önyargıları kırmak üzere meslek lisesi sıralarından başlayarak kız çocuklarını ve üniversiteli gençlerimizi sektöre kazandırmak için çeşitli projeler yürütüyoruz. Fırsat eşitliği temelinde yaptığı değerli çalışmalarla farkındalık yaratan Kadın Dostu Markalar Platformu tarafından bu ödüle layık görülmek bizim için büyük bir onur. Sektörümüzde fırsat eşitliği sağlanıncaya kadar bu alandaki çalışmalarımıza aralıksız devam edeceğiz” dedi.

Enerjimiz Eşit projesi ile 2021 yılında EBRD’nin düzenlediği Sürdürülebilirlik Ödülleri’nde gümüş madalya, 2022 yılında ise T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından düzenlenen Türkiye’ye Enerji Veren Kadınlar Ödül Töreni’nde Enerjide Örnek Şirket ödülü aldıklarını aktaran Celepci, Kadın Dostu Markalar 2023 Farkındalık Ödülü ile birlikte üç yılda üç ödül aldıklarının altını çizdi.