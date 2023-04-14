OEDAŞ’a “Kadın Dostu Marka” ödülü

ESKİŞEHİR - Sürdürülebilirlik odaklı yaklaşımlarında toplumsal cinsiyet eşitliğinin önemli bir yere sahip olduğunu söyleyen OEDAŞ Genel Müdürü Fuat Celepci, “Bu projeyle sektörümüze yönelik önyargıları kırıp, kadınların enerji sektörüne kazandırılmasına katkı sunarak ülkemizin enerjisine enerji katıyoruz” dedi.

Afyonkarahisar, Bilecik, Eskişehir, Kütahya ve Uşak illerinin elektrik dağıtım hizmetini sağlayan Osmangazi Elektrik Dağıtım AŞ (OEDAŞ), toplumsal cinsiyet eşitliği alanındaki Enerjimiz Eşit projesiyle aldığı ödüllere bir yenisini ekledi. 2021 yılında EBRD’nin düzenlediği Sürdürülebilirlik Ödülleri’nde gümüş madalyaya, 2022 yılında ise Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından düzenlenen Türkiye’ye Enerji Veren Kadınlar Ödül Töreni’nde Enerjide Örnek Şirket ödülüne layık görülen OEDAŞ bu kez de Kadın Dostu Markalar Platformu tarafından gerçekleştirilen ödül programında, Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Bilinci kategorisinde Kadın Dostu Markalar 2023 Farkındalık Ödülü’nü kazandı. Ödül, 24 Mayıs Çarşamba günü İstanbul’da İş Sanat Kültür Merkezi’nde düzenlenecek törende takdim edilecek.

Celepci: “Toplumsal cinsiyet eşitliği temelli bir dönüşüm yaşamalıyız”

2019 yılında hayata geçirdikleri ‘Enerjimiz Eşit’ projesiyle kadın istihdamının az olduğu enerji sektöründe toplumsal cinsiyet eşitliği alanında farkındalık yaratmayı hedeflediklerini söyleyen OEDAŞ Genel Müdürü Fuat Celepci, “Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi (UNGC) ve Birleşmiş Milletler Kadının Güçlenmesi İlkeleri (WEP’s) imzacısı şirket olmanın verdiği sorumlulukla önce kendi içimizden başlayarak, sektörümüzde ve etkili olduğumuz her alanda fırsat eşitliğini savunuyor, bu doğrultuda çalışmalar yürütüyoruz.

Faaliyet gösterdiğimiz enerji sektöründe istihdam edilen kadın çalışan oranının düşük olması, sektörün, toplumsal cinsiyet eşitliği temelli bir dönüşüm yaşaması gerektiğini gösteriyor. Biz de içinde bulunduğumuz topluma değer katma vizyonumuz ve sürdürülebilirlik yaklaşımımız doğrultusunda toplumsal cinsiyet eşitliğine odaklanıyoruz. Böylece önyargıları kırıp kadınların enerji sektörüne kazandırılmasına katkı sunarak ülkemizin enerjisine enerji katıyoruz. Bu çalışmalarımızın ödüllerle taçlandırılması da toplumsal cinsiyet eşitliği alanına güçlü bir şekilde eğilmemiz noktasında bizlere güç veriyor” dedi.