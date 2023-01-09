Öğrenciler tasarladı, Kıvanç Tekstil üretti

ADANA - Prof. Havva Halaçeli Metlioğlu’nun danışmanlığını yaptığı ve Arş. Gör. Hale Yılmaz’ın asiste ettiği ‘Dokuma Tasarımı-4’ dersi kapsamında 3’üncü sınıf öğrencilerinin ortaya koyduğu çalışmalar; Kıvanç Tekstil Tasarım Merkezi’nin 2022 yılının trend renklerinde temin ettiği iplikler ile dokundu.

Proje kapsamında öğrencilerden ‘metaforik anlatım’ yöntemini kullanarak tema belirlemeleri istendi. Öğrenciler, iki yüzü de kullanılabilen çift katlı yapıda renk örgü efekti kullanarak giysilik kumaş tasarımları yaptı.

Kıvanç Tekstil Ürün Geliştirme Müdürü Gülsen Bağcı Özdem ve Ürün Geliştirme uzmanı Büşra Çeltikçi eşliğinde firmayı gezen öğrenciler, daha sonra tema ve hazırladıkları dokuma kumaş tasarımlarını anlattıkları bir sunum gerçekleştirdi. 14 öğrencinin katılımıyla gerçekleştirilen sunumlarda seçilen 4 öğrencinin birer kumaşı, öğrencilerin de sürece tanık olmaları sağlanarak Kıvanç Tekstil tarafından endüstriyel olarak üretildi.

Asiye Dede, Ayşe Demir, Betül Aslan, Beyza Mert, Elif Yıldırım, Esra Hoşça, Fatmanur Sarıkavak, İrem Helvacı, Merve Sinem Kart, Nida Nur Kaya, Özlem Talay, Rabia Türkmen, Seyyidenur Kaplan, Şerife Sultan Işık’ın çalışmasının yer aldığı eserler Çukurova üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi fuaye alanında sergilendi.

Projeyle ilgili bilgi veren Prof. Havva Halaçeli Metlioğlu, öğrencilerin numune tezgahlarda elde dokudukları kumaşlarının endüstriyel yorumlarını görmelerini ve endüstri ortamında birebir bulunarak üretim sürecine katılmalarının sağlandığını ifade etti.