Öğrenciler ve öğretmenler için ücretsiz ingilizce eğitimi

KOCAELİ - Gençlerin donanımlı birer ‘dünya vatandaşı’ olmaları için eğitimi temel çalışma alanlarından biri olarak belirleyen Garip ve Zeycan YILDIRIM Vakfı İngilizce dil eğitimine odaklanıyor. Vakıf sadece öğrencilere değil öğretmenlere de ücretsiz İngilizce dil eğitimi veriyor.

Tüm gençlere açık ve ücretsiz

İngilizce platformu olan English W/Tech, İngilizce eğitiminin herkes için ulaşılabilir hale gelmesi idealiyle çalışan Vakıf tarafından 2019 yılında hayata geçirildi. Yeni kuşağın öğrenme alışkanlıklarına uygun şekilde kurgulanan EWT, teknolojik yeniliklerle de desteklenerek, öğrenme sürecini kolaylaştırıyor.

YILDIRIM Vakfı’nın nitelikli dil eğitimi hedefinin ilk ürünü olan English W/Tech programı başka ülkelerden de ilgi görürken ilk yabancı öğrencisi ise Hintli bir genç oldu.

YILDIRIM Vakfı’nın eğitim alanındaki diğer çalışmaları arasında, yurt dışına gidecek öğrenciler için hızlandırılmış dil eğitimi içeren Erasmus Programı ve Kabataş Lisesi IB programına katılan öğrenciler başta olmak üzere isteyen tüm öğrenciler için Kabataş Lisesi İngilizce Konuşma Programı da yer alıyor.

Konuşma dersleri Kanada, ABD ve İngiltere gibi ülkelerden uluslararası geçerlilikte İngilizce eğitimi sertifikasına sahip eğitmenler tarafından yapılıyor. Orta seviyeden ileri seviyeye kadar her seviyede programlar ile öğrenciler İngilizce dil becerilerini en iyi şekilde geliştirebilme fırsatı buluyor.

Öğretmenler için ücretsiz eğitim programları

Vakfın English W/Tech ile ilk adımını attığı İngilizce eğitimi, ihtiyaç bulunan başka alanlara da genişletilerek farklı projelerle sürdürülüyor. Bu kapsamda, öğretmenlerin mesleki gelişimlerini desteklemek amacıyla yeni projelere imza atan YILDIRIM Vakfı’nın, öğretmenlere açık ve tamamen ücretsiz “Öğretmen Gelişim Programı” ile “Uluslararası TEFL Akademi ile İngilizce Öğretmenliği Sertifikası Programı İş birliği” başarıyla devam ediyor.

Her branştan öğretmenin İngilizce konuşma becerilerini geliştirmeyi hedefleyen Öğretmen Gelişim Programı programa iki yılda 30 ilden toplam 360 öğretmen başvurdu. KODA (Köy Okulları Değişim Ağı) ile yapılan iş birliğiyle Türkiye’nin her yerinden öğretmenlere programa katılma fırsatı sunuldu.

Başvurular YILDIRIM Vakfı İngilizce Eğitim ekibi tarafından değerlendiriliyor ve yapılan seviye belirleme sınavı sonucunda programa devam edecek öğretmenler belirleniyor. Bugüne kadar toplam 126 öğretmen programa katılmaya hak kazanarak ücretsiz eğitimden faydalandı.