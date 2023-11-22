OKA, bölgenin ekonomik ve sosyal kalkınmasına katkılarını sürdürüyor

SAMSUN /EKONOMİ

22 Kasım 2008 tarih ve 27062 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan kararname ile kurulmuş olan Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA), 15 yıldır Amasya, Çorum, Samsun ve Tokat illerinden oluşan TR83 Bölgesinin ekonomik ve sosyal kalkınması için çalışıyor.

OKA, 15 yılda Bölgede 1200’e yakın kalkınma odaklı projeye bugünkü rakamla 2 milyarın üzerinde finans desteği sağladı. Turizmden tarıma, katma değerli üretimden ihracata, yenilikçilikten girişimciliğe, insan kaynaklarından mesleki eğitime, altyapı projelerinden kurumsal kapasitenin geliştirilmesine kadar; kamu, özel sektör ve sivil toplum kuruluşları arasında koordinasyon ve iş birliğini geliştirerek birçok alanda yürüttüğü başarılı proje ve çalışmaların yanında Ajans, bölgesel kalkınma faaliyetlerinin uygulayıcısı olarak Cazibe Merkezlerini Destekleme Programı (CMDP), Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP) gibi merkezi programlar ve Avrupa Birliği (AB) kaynakları aracılığıyla da Bölgeye önemli yatırımların kazandırılmasına katkı sağladı.

“Başarılı yolculuk devam edecek”

OKA Genel Sekreteri İ. Ethem Şahin, Ajansın 15’inci yılına ilişkin yaptığı açıklamada şöyle konuştu: “Kalkınma Ajansları ihtiyacı yerelde tespit eden, merkezden ve yerelden temin edilen kaynakları etkin bir biçimde bu ihtiyaçların çözümüne yönlendiren; yönetimi, personel yapısı, bütçesinin oluşturulması itibarı ile yenilikçi, katılımcı ve kapsayıcı bir model olarak kuruldu. Kalkınmanın çok yönlü ve çok paydaşlı yapısı kapsamında ajanslar, yerel aktörleri ile birlikte topyekûn bir kalkınma çabası yürütüyor. OKA’nın 15 yıllık faaliyetlerine baktığınızda da Bölgedeki tüm aktörlere yönelik çeşitli çalışmalar ve dokunuşlar gerçekleştirdiğini görebilirsiniz. Geride bıraktığımız 15 yıllık süreçte Ajansımız, uyguladığı mali destek programları ve tematik bölgesel kalkınma programları kapsamında başarılı projeler hayata geçirdi, Bölgeye değer katan yatırımlara imza attı. Bölgemize yapılan yatırımlar üretimi, istihdamı arttırdı” dedi.

“Bu başarılı yolculuk devam edecek”

Ajans olarak çalışmalarına devam edeceklerini ifade eden Şahin, “Sağladığı mali desteklere ek olarak Ajansımız, nitelikli bilgi ve strateji üreterek Bölgemizin geleceğine yön vermek için de çalışmalar yürüttü. 15 yılda yaptığı tüm bu çalışmalar ile OKA, Orta Karadeniz Bölgesinin kalkınmasına yön verirken ve geleceğe yönelik vizyonunu belirledi. 15 yıllık deneyim ve birikim ile bu başarılı yolculuk devam edecek. Bizler özveri ve gayretle çalışmalarımızı sürdürüp Amasya, Çorum, Samsun ve Tokat için hayırlı hizmetlere vesile olmaya devam edeceğiz” diye konuştu.