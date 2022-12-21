OKA, ‘gençlik aşısı’ programı ile Samsun’da ihracata katkı sağladı

Müberra TAŞÇI



SAMSUN - Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Kalkınma Ajansı Genel Müdürlüğü koordinasyonunda Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı tarafından yürütülmekte olan 'Katma Değerli Üretim ve İhracat Sonuç Odaklı Program' kapsamında Bölgesel Kalkınma Aracı olarak ihracatın desteklenmesi temalı konferans düzenlendi. Nasıl Bir Ekonomi Gazetesi Genel Müdürü H. Bader Arslan’ın moderatörlüğünde yapılan konferansın panelistleri ise Karadeniz Hububat-Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Eren Günhan Ulusoy, MSC Karadeniz Bölge Müdürü Türker Çalık, Türk Eximbank Ankara Şube Müdürü Sadiye Yıldız, Ticaret Bakanlığı Kıdemli Şube Müdürü Pınar Aslan oldu.

Panelde konuşan Karadeniz Hububat-Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Eren Günhan Ulusoy, İhracatçı Birliği olarak firmalara her konuda destek olduklarını belirterek ihracat yapmanın dünyayı tanımak olduğunu söyledi. Söke Un’un raflarda çok satılan ve bilinen bir un markası olduğunu ama buna rağmen Ulusoy Un’un Söke Unu satın aldığını ifade ederek ihracat yapmanın önemine değindi. Ticaret Bakanlığı Kıdemli Şube Müdürü Pınar Aslan ise ihracat gibi zorlu bir süreçte teşvik ve bakanlığın destekleriyle firmaların her zaman yanlarında durduklarını dile getirdi. Öte yandan, Türk Eximbank Müdürü Sadiye Yıldız, Türkiye’de yapılan ihracatın yüzde 20’sini desteklediklerine vurgu yaparak, ihracatın geliştirilmesi, ihraç edilen malın ve hizmetlerin çeşitlendirilmesi, ihraç mallarına yeni pazarlar kazandırılması konusunda firmalara teşvik konusunda yardımcı olduklarını ifade etti. Son olarak ise Samsun’un lojistik potansiyelleriyle ilgili konuşan MSC Karadeniz Bölge Müdürü Türker Çalık’ta MSC olarak Samsun ve Trabzon’dan ofisleriyle birlikte firmalara destek olduklarını belirtti.

“391 firmaya destek verdik”

Konferansta konuşan OKA Genel Sekreteri İbrahim Ethem Şahin, İhracata Gençlik Aşısı Faizsiz Kredi Destek Programı ve Turizm İşletmelerinin Modernizasyonu Finansman Desteği Programı’nın da duyurularını yaparak şunları söyledi: “391 firmaya bugün birebir nasıl ihracat yapacakları konusunda destek vererek firmaların önünü açıyoruz. İhracata verdiğimiz desteklerin yeni aracı olarak ‘gençlik aşısı’ ismini verdiğimiz faizsiz kredi desteği programının ilanını geçtiğimiz hafta yaptık. İnşallah bölgemizde, şehrimizde ihracatın daha da artması için yeni araçları devreye sokacağız.”

“Üretenin ve ihracat yapanın önünü her zaman açarız”

İhracat noktasında firmalara her zaman destek olduklarını ifade eden Başkan Demir, “Şu anda 1 milyar doların üzerinde, 2 milyara doğru giden sürecin içerisindeyiz. Samsun'daki ihracat artışında kişisel gayretlerin, kişisel yeteneklerin, kişisel imkanların çok büyük katkısı var. Önce üretim sonra yurt içi ve yurt dışında kabul görecek şekilde ihracat yapma konusunda etkin bir çalışmaya ihtiyaç var. Samsun’daki birçok firma ise üretim ve ihracat noktasında ilkler arasında yer alıyor. Dış ticaret konusunda da altyapısı sağlam ve güçlü bir şehiriz. Büyükşehir Belediyesi olarak üretenin ve ihracat yapanın her zaman önünü açmakta kararlıyız” diye konuştu.

“396 firmamıza danışmanlık verdik”

Samsun’da ihracatın daha da üst seviyelere çıkması için çalışma ve projelerine son sürat devam ettiklerinin altını çizen Samsun Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Üyesi Kerem Tüfekçi, “Şehrimizde ihracatı güçlendirmek adına pek çok çalışma ve projeye imza attık. Samsun ihracat master planı oluşturduk. Her firmanın ihtiyaçları farklı olduğu için çalışmaları yürütürken her ölçekteki firmaya özel çalışmalar yapıyoruz. Aynı zamanda firmalarımızın karbon ayak izlerini hesaplayabilmesi için yazılım geliştirdik. Test aşamasından sonra yazılımı firmalarımıza açacağız. İhracat yaparken sorun yaşayan 396 firmamıza danışmanlık verdik” şeklinde konuştu.

Öte yandan, konferansa Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA) Genel Sekreteri İbrahim Ethem Şahin, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, Samsun Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Üyesi Kerem Tüfekçi, iş dünyasının temsilcileri ve çok sayıda dış ticaret eğitimi alan yabancı uyruklu öğrenciler katıldı.