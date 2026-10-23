OKA’dan Bölge ekonomisine 12 milyar TL’lik yatırım hamlesi

Bölgede hayata geçirilen projelerin ilerleme durumları, Yerel Kalkınma Hamlesi Teşvik Programı’nın 2025 ve 2026 yılı çağrı dönemlerine ilişkin süreçler ele alındığı toplantı açılışında konuşan Tokat Valisi Abdullah Köklü, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın himayelerinde yürütülen Anadoludakiler Projesi kapsamında, Ajans tarafından 100 milyon TL bütçeyle tasarlanan “Anadoludakilerle Yaşayan Değerler Mali Destek Programı” hakkında bilgi verdi.

Programla yerel ürünlerin üretiminden pazarlamasına kadar uzanan değer zincirinin güçlendirilmesi ve yerel ekonomik döngünün canlandırılması hedefleniyor. Bu doğrultuda kooperatifler, mikro ve küçük işletmeler ile bu amaçla faaliyet gösteren kamu şirketlerinin desteklenmesi planlanıyor. Program kapsamında üretim ve işleme altyapılarının geliştirilmesi, ürün standardizasyonu ve raf ömrünün artırılması, modern ambalajlama ve etiketleme sistemlerinin kurulması, marka ve tasarım çalışmaları ile kalite ve hijyen sertifikasyonları öne çıkan destek alanları arasında yer alıyor. Ayrıca ortak üretim ve satış alanlarının oluşturulması, e-ticaret ve e-ihracat altyapılarının geliştirilmesi, yerel ürünlerin turizm ve gastronomi deneyimleriyle bütünleştirilmesi de programın çalışma alanları arasında bulunuyor.

Toplantıda ayrıca, Yerel Kalkınma Hamlesi Programı 2025 Yılı Çağrı Döneminde desteklenmeye hak kazanan yatırımların ilerleme süreçleri hakkında bilgi alındı. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından desteklenmeye uygun görülen 20 projenin yatırıma dönüşmesi ile bölgede yaklaşık 12 milyar TL’lik yatırımın hayata geçmesi ve 1400 kişilik ilave istihdam sağlanması öngörülüyor.

Toplantıya Amasya Valisi Önder Bakan, Çorum Valisi Ali Çalgan, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, Amasya Belediye Başkanı Av. Turgay Sevindi, Tokat Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, İl Genel Meclisi Başkanları ve Ajans yönetimi katıldı.