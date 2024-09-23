Okan Konyalıoğlu: İhracat rakamları aldatıcı, sektörlerde birim fiyatlar düşüyor

Tahir Aygün

Denizli Sanayi Odası Meclis Başkanı Okan Konyalıoğlu, Türkiye'nin ihracat rakamlarındaki rekorların gerçeği yansıtmadığını vurguladı. Konyalıoğlu, bazı sektörlerdeki birim satış fiyatlarının ciddi şekilde gerilediğini ve bunun karşısına çıkan kârsızlık sorununu dile getirdi.

Konyalıoğlu, "İhracatta yüzde 1-2 gibi farklılıkları rekor olarak görmüyoruz. Asıl önemli olan, Türkiye'nin lokomotif sektörlerindeki birim satış fiyatlarının ne kadar gerilediğini görüyoruz" diyerek, sektörel bazda değerlendirmek gerektiğini ifade etti.

Bazı sektörlerde farklılıklar olabileceğini kabul eden Konyalıoğlu, genelde Türkiye'nin önde gelen sektörlerinde birim fiyatların oldukça düştüğünü belirtti. Konyalıoğlu, bu durumun kârsızlık sorununa yol açtığını ve hatta konkordato başvurularının arttığını vurguladı.

Denizli Sanayi Odası Meclis Başkanı, ihracat rakamlarındaki olumlu göstergelerin yüzeysel ve tek yönlü olduğunu, derinlikli analizlerin yapılması gerektiğini savundu. Konyalıoğlu, pozitif haber vermek için verilen bu tür açıklamaların doğru olmadığını ve taraflı yaklaşımlar olduğunu dile getirdi.