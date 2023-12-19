Okta Akademi, müşterilerinin çözüm ortağı oluyor

MUHAMMET YİĞİTOĞLU/KONYA

Sekizli Grup iştiraki Okta Akademi ve Mühendislik, sunduğu hizmetler ile iş sağlığı güvenliği, çevre danışmanlığı ve yeterlilik belgesi noktasında firmaların çözüm ortağı oluyor. Çalışmalar hakkında bilgiler veren Okta Akademi ve Mühendislik Genel Müdürü Rezzan Çelikmıh, Konya iş dünyasında çözüm ortağı oldukları firmalara eksiksiz hizmet verdiklerini dile getirdi.

Sürdürülebilirlik ilkelerine bağlı kalarak çalıştıklarını dile getiren Rezzan Çelikmıh, “Konya'nın sanayi sektörü, sürdürülebilirlik ve güvenli çalışma koşulları açısından önemli bir dönüşüm sürecinden geçiyor. Bu dönüşümde öne çıkan isimlerden biri de Sekizli Grup A.Ş'nin iştiraki olan Okta Akademi ve Mühendislik firması. Şehirdeki sanayi tesislerine sunduğu çevre yönetimi, iş sağlığı ve güvenliği ile mesleki yeterlilik belgelendirme hizmetleriyle, Okta Akademi ve Mühendislik, sektörde kaliteli bir hizmet sunma misyonunu başarıyla yerine getiriyor.

Çevre Yönetimi Hizmetleri noktasında da, Okta Akademi ve Mühendislik, Konya sanayisinin çevresel etkilerini en aza indirmek için kapsamlı çevre yönetimi hizmetleri sunmaktadır. Sürdürülebilirlik ilkelerine bağlı kalarak, atık yönetimi, enerji verimliliği ve çevre dostu uygulamalar konusunda endüstri lideri çözümler sunmaktadır.

İş Sağlığı ve Güvenliği alanında ise, Sanayide güvenli çalışma koşulları, hem çalışanların sağlığı hem de üretkenlik açısından kritik öneme sahiptir. Okta Akademi ve Mühendislik, iş sağlığı ve güvenliği konusundaki uzmanlığıyla, sanayi tesislerinin güvenliğini artırmak ve kazaları en aza indirmek adına etkili çözümler sunmaktadır” dedi.

Mesleki Yeterlilik Belgelendirme Hizmetlerinden de bahseden Çelikmıh, “Firmaların nitelikli işgücüne sahip olmaları, rekabet avantajı sağlamalarında kritik bir rol oynar. Okta Akademi ve Mühendislik, mesleki yeterlilik belgelendirme hizmetleri ile çalışanların bilgi ve becerilerini resmileştirmelerine yardımcı olarak, işgücü verimliliğini artırmak için etkili bir yol sunmaktadır” diye konuştu.

Konya’nın endüstriyel dönüşümüne liderlik ettiklerinin altını çizen Çelikmıh, “Konya sanayisi için Okta Akademi ve Mühendislik firması, çevre yönetimi, iş sağlığı ve güvenliği ile mesleki yeterlilik belgelendirme alanlarında sağladığı kaliteli hizmetleriyle öne çıkıyor. Sekizli Grup A.Ş'nin güçlü iştiraki olarak, firma, sürdürülebilir ve güvenli bir sanayi geleceğine katkı sağlayarak, Konya'nın endüstriyel dönüşümüne liderlik ediyor” ifadelerini kullandı.