Oktay Yılmaz: “Vatandaşlar hızlıca dönüşüm istiyor”

ALİ ŞAHİN/BURSA

Depremlerin ardından bütün ülkede gündemin bir numaralı maddesi riskli yapılar ve kentsel dönüşüm olurken Bursa’da da bu kapsamda çalışmalar sürüyor. Kentte, çarpık yerleşim nedeniyle büyük risk altında olan Yıldırım ilçesinde de geçen yıllarda başlayan dönüşüm çalışmalarına hız verildi. Birçok noktada vatandaşla uzlaşarak dönüşüm çalışmasını başlatan Yıldırım Belediyesi son olarak Mimar Sinan mahallesinde dönüştürülecek binaların yıkımını gerçekleştirdi. Konuyla ilgili bilgi veren Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, “Yıldırım, Bursa'nın sanayileşmesiyle birlikte hızlı ve çarpık kentleşmesinin yoğun olduğu bir ilçe. Yüz ölçümüyle Bursa'nın yüzde 1’i olmasına karşın, nüfusun yüzde 23’ünden fazlasını barındırıyor. İlçemizin yüzde 27’sinde imar planlama çalışmalarımızı tamamladık bugüne kadar yaklaşık 10 bin hak sahibine de yeni tapularının dağıtımını gerçekleştirdik. Özellikle depremden sonra gördük ki tüm hak sahipleri hızlıca dönüşüm istiyor. Burada herkes taşın altına elini koydu. Hiç kimse 40-50 yıllık dairesinin bilabedel dönüşümünü talep etmedi. Hak ediş hesabı üzerine bir çalışma ortaya koyduk” dedi.

“Rezerv konutlar olacak”

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından rezerv yapı alanı olarak ilan edilen yaklaşık 6 bin metrekare alanda 13 bina 28 adet bağımsız bölüm inşa edeceklerini belirten Başkan Yılmaz, “33 hak sahibi ile yüzde 95 oranında uzlaşma sağlayarak kentsel dönüşüm gayrimenkul devir sözleşmeleri imzaladık. 3 bloktan oluşan projemizde, binalarımız zemin üstü 5 kat olacak şekilde inşa edilecek ve yatay mimari anlayışımızı yansıtacak. Toplam 131 konutun yer alacağı projede; 2 bin 118 metrekare işyeri, 600 metrekare park alanı ve 110 araçlık otopark yer alacak” dedi. Bölgedeki çalışmalarla birlikte belediye adına konutlar da kalacağını belirten Başkan Yılmaz bu konutların da diğer etaplarda rezerv olarak kullanılacağına vurgu yaptı.