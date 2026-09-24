Okulda İlk Günüm projesi dokuzuncu yılında da çocuklara umut oldu

İREM CEYLİN DEMİRCAN / İZMİR

Dokuz Eylül Rotary ve Dokuz Eylül Rotaract, geleneksel hale gelen Okulda İlk Günüm projesini bu yıl da sürdürdü. Okulun ilk günü hayata geçirilen proje kapsamında çocuklara okul ihtiyaçlarını karşılayacak özel hediye kitleri dağıtıldı.

Toplum hizmeti projeleri arasında önemli bir yere sahip olan Okulda İlk Günüm, bu yıl dokuzuncu kez düzenlenerek çok sayıda çocuğun yüzünü güldürdü. Projenin amacı, eğitim hayatına yeni adım atan miniklerin hem ihtiyaçlarını karşılamak hem de okula mutlu bir başlangıç yapmalarını sağlamak oldu. Projeyi ortaklaşa yürütmenin dayanışma açısından ayrı bir önem taşıdığını vurgulayan üyeler, toplumsal sorumluluk bilinciyle eğitim alanına katkı sağlamaya devam edeceklerini dile getirdi.

“Çocukların ilk gün heyecanına ortak olmak istiyoruz”

Projenin çocukların hayatında küçük ancak kalıcı bir etki yaratabileceğini belirten Dokuz Eylül Rotaract Kulübü Dönem Başkanı Mehmet Emre Uçar, okulun ilk gününün herkes için farklı duygular barındırdığını söyledi. “Hepimizin okulun ilk gününe dair aklında kalan bir anısı vardır” diyen Uçar, “Kimi için heyecanlı, kimi için biraz korkutucu ama hayatımızda yeri olan özel bir gün. ‘Okulda İlk Günüm’ projesinde de çocukların bu heyecanına ortak olabilmek ve onların ilk gününü biraz daha güzel hale getirebilmek benim için çok değerli. Belki bizim için küçük bir dokunuş ama bir çocuğun yıllar sonra bile gülümseyerek hatırlayacağı bir anının parçası olmak bence bu projenin en güzel yanı” dedi.