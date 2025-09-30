Okulda İlk Günüm projesi sekizinci yılında da çocuklara umut oldu

İREM CEYLİN DEMİRCAN / İZMİR

Dokuz Eylül Rotary ve Dokuz Eylül Rotaract, geleneksel hale gelen Okulda İlk Günüm projesini bu yıl da sürdürdü. 8 Eylül Pazartesi günü hayata geçirilen proje kapsamında çocuklara okul ihtiyaçlarını karşılayacak özel hediye kitleri dağıtıldı.

Toplum hizmeti projeleri arasında önemli bir yere sahip olan Okulda İlk Günüm, bu yıl sekizinci kez düzenlenerek çok sayıda çocuğun yüzünü güldürdü. Projenin amacı, eğitim hayatına yeni adım atan miniklerin hem ihtiyaçlarını karşılamak hem de okula mutlu bir başlangıç yapmalarını sağlamak oldu. Projeyi ortaklaşa yürütmenin dayanışma açısından ayrı bir önem taşıdığını vurgulayan üyeler, toplumsal sorumluluk bilinciyle eğitim alanına katkı sağlamaya devam edeceklerini dile getirdi.

Sekiz yıldır aralıksız süren proje, yalnızca öğrencilerin eğitim hayatına değil, ailelerin de yeni döneme umutla başlamasına katkı sağladı. Katılımcılar, çocukların hediye paketlerini alırken yaşadığı heyecan ve mutluluğun kendilerine unutulmaz anlar yaşattığını söyledi.

Dokuz Eylül Rotary 2025/26 Dönem Başkanı Neşe Gök ise iş birliğinin önemine dikkat çekerek, “Eğitim, toplumumuzun geleceğini şekillendiren en değerli alanlardan biri. Çocuklarımızın ilk okul günlerinde yanlarında olabilmek, onlara ihtiyaçlarını karşılayacak destek sunabilmek bizler için büyük bir onur. Rotaract ile birlikte yürüttüğümüz bu projede çocukların heyecanına ortak olmak, bize de büyük bir umut verdi” diye konuştu.

Dokuz Eylül Rotaract 2025/26 Dönem Başkanı İslam Aydemir, projeyle ilgili yaptığı açıklamada, “Çocuklarımızın eğitim yolculuğuna umut dolu bir başlangıç yapmalarına katkı sunmak bizim için büyük bir mutluluk. Sekiz yıldır sürdürdüğümüz bu proje, yalnızca bir hediye dağıtımından ibaret değil; aynı zamanda onların geleceğe daha güvenle bakabilmeleri için bir destek. Dokuz Eylül Rotary ile el ele vererek bu anlamlı projeyi sürdürmekten gurur duyuyoruz. Çocukların yüzündeki tebessüm bize en büyük motivasyonu veriyor” ifadelerini kullandı.